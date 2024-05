Il Grande Venerdì di Enzo arriva a Messina: un’occasione unica per gli aspiranti giovani pubblicitari

Si è svolta questa mattina al Comune di Messina la conferenza stampa per presentare “Il Grande Venerdì di Enzo”, una revisione di portfolio a livello nazionale organizzata dall’Art Directors Club Italiano (ADCI), che riunisce i migliori professionisti della comunicazione pubblicitaria.

Il Grande Venerdì di Enzo: una giornata speciale

L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, si svolgerà venerdì 31 maggio nella sala “E-si-sto” di Villa Dante, dalle 16.30 alle 21. Questo evento offre un’opportunità di incontro e scambio in memoria e in onore di Enzo Baldoni. Enzo era un giornalista freelance e copywriter pubblicitario ucciso in Iraq, che apriva il suo studio ogni venerdì per aiutare giovani aspiranti pubblicitari.

Durante l’appuntamento, gli aspiranti creativi potranno incontrare professionisti del settore creativo italiano, ricevendo consigli preziosi e feedback sui loro portfolio. Il Grande Venerdì di Enzo è una giornata speciale in cui direttori creativi provenienti da agenzie di tutta Italia offrono il loro tempo per valutare i lavori di nuovi talenti e freelance.

Un’occasione per i giovani che vogliono mettersi in gioco

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato: «per la prima volta, il Grande Venerdì di Enzo arriva a Messina. Sarà a Villa Dante. Si svolge in contemporanea in 10 città italiane: Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messina, Cagliari. La città deve creare opportunità di confronto. L’evento deve incuriosire affinché il primo anno sia l’avvio di tanti altri».

Anche l’assessora Liana Cannata ha sottolineato: «Cerchiamo di lavorare sinergicamente con il territorio. Ringrazio l’Art Directors Club perché è in linea con la mission di creare momenti di incontro con i giovani e con le realtà esistenti nel territorio che si occupano di comunicazione e della pubblicità. Esistono realtà che, probabilmente, sono poco conosciute a Messina e possono essere talent scout per i giovani. Questo venerdì di Enzo nasce grazie a Enzo Baldoni, giornalista ucciso in Iraq nel 2004. Lui dedicava il suo venerdì ai giovani. È un grande evento nazionale che riguarda i giovani che vogliono mettersi in gioco».

Mittiga: sarà bellissimo essere a Villa Dante

Caterina Mittiga, Local Ambassador della Sicilia ha evidenziato: «È un momento importante per capire come si muove Messina dal punto di vista della creatività. Chi fa questo lavoro, rappresenta un’opportunità per chi vuole iniziare un percorso nel campo pubblicitario. I ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera, probabilmente, non sempre conoscono le occasioni che ci sono, per questo motivo siamo andati anche nelle classi di scuole che hanno questi percorsi per presentare Il Grande Venerdì di Enzo. Siamo orgogliosi e felici di poter ospitare questo bellissimo appuntamento nella cornice iconica di Messina. La creatività è parte pulsante del nostro territorio. Sarà stupendo veder nascere nuove connessioni tra giovani talenti e grandi nomi dell’industry. Si tratta di un’opportunità straordinaria per i ragazzi perché impareranno a costruire un vero portfolio».

Caterina Mittiga ha concluso: «Vorremmo far passare il messaggio che non deve essere una scelta obbligata quella di andare via da Messina. I ragazzi devono sapere che possono anche restare. L’appuntamento è per il 31 maggio dalle ore 16:30 alle 20. Sarà bellissimo essere a Villa Dante».

Per partecipare all’evento, è possibile iscriversi tramite il link: https://GVDE_XVI_Messina.eventbrite.it

