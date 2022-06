Il Gambero Rosso premia il Panificio Arena con i “3 Pani”: tra i migliori mastri fornai d’Italia

Il mastro fornaio e Ambasciatore del gusto messinese Francesco Arena dell’omonimo panificio ha ricevuto oggi a Roma il premio “3 Pani” del Gambero Rosso, che lo colloca tra i principali bakery chef nella Guida Pane & Panettieri d’Italia 2023. Il nome della famiglia Arena si conferma dunque sinonimo di buon pane artigianale, avendo ottenuto anche il Premio 2 Pani per il Panificio Masino Arena di Sant’Agata.

«Sono contento della riconferma di questi premi – ha detto Francesco Arena – perché significa che quello che abbiamo fatto fino ad ora sta portando dei grandi risultati e sono molto soddisfatto dei miei ragazzi che mi supportano ogni giorno, anche durante la mia assenza, e che stanno facendo un lavoro eccellente. È bellissimo poter valorizzare i giovani su cui ho scommesso, che oggi sono una bellissima realtà. Un ringraziamento particolare, infine, va a mia moglie Francesca e alle mie figlie che mi sono sempre state vicine».

Come avviene il metodo di scelta del Gambero Rosso per la Guida Pane & Panettieri d’Italia? Innanzitutto si pone l’accento su quello che è il legame degli artigiani con il territorio: come valorizzano e rispettano la materia prima, ma soprattutto se sfornano prodotti di alta qualità.

Si premia quel pane che racconta i grani con le loro mille sfumature, si premia la fatica di chi si sveglia molto presto, quando la città dorme ancora, e si mette all’opera per sfornare capolavori del gusto che accompagneranno alcuni dei momenti più belli della giornata, quelli in cui ci si siede a tavola in famiglia per condividere il pasto. E in questo il Panificio Arena di via Tommaso Cannizzaro, diventato negli anni un punto di riferimento di Messina, eccelle senza dubbio, meritandosi il suo posto nella prestigiosa guida del Gambero Rosso.

