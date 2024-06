Il film “El Paraìso” del regista Enrico Maria Artale arriva nelle sale siciliane

Sabato 15 giugno, alle 19.15, al Cinema The Screen di Milazzo si svolgerà la proiezione del film El Paraíso di Enrico Maria Artale. All’evento saranno presenti il regista e l’attore protagonista Edoardo Pesce.

Il film arriva nelle sale siciliane dopo essere stato presentato in Orizzonti alla 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha vinto: il Premio Orizzonti per la Miglior Sceneggiatura a Enrico Maria Artale e il Premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Femminile a Margarita Rosa De Francisco.

Nel cast, oltre ad Edoardo Pesce (David di Donatello per Dogman di Garrone, protagonista della serie Sky Christian) anche Margarita Rosa De Francisco, Maria del Rosario e Gabriel Montesi.

Trailer e sinossi del film “El Paraìso”

Julio Cesar ha quasi quarant’anni e vive ancora con sua madre, una donna colombiana dalla personalità trascinante. I due condividono praticamente tutto: una casetta sul fiume piena di ricordi, i pochi soldi guadagnati lavorando per uno spacciatore della zona, la passione per le serate di salsa e merengue. Un’esistenza ai margini vissuta con amore, al tempo stesso simbiotica e opprimente, il cui equilibrio precario rischia di andare in crisi con l’arrivo di Ines, giovane ragazza colombiana reduce dal suo primo viaggio come “mula” della cocaina. Tra desiderio e gelosia la situazione precipita rapidamente, al punto che Julio si troverà a compiere un gesto estremo, in un viaggio doloroso che lo porterà per la prima volta nella sua terra di origine.

“El Parìso”: storia d’amore tra una madre e un figlio

Il regista ha commentato: «questo film è una storia d’amore tra una madre e un figlio. Si tratta di una tragedia colorata che affonda i propri eroi nelle sfumature cangianti dei loro umori più intimi, nella delicatezza e nella violenza. È il racconto quasi mitologico di un legame basato sul sangue. Ho tentato di sottrarlo al giudizio, senza voler stabilire se ciò che unisce profondamente i due protagonisti sia un atto di amore. O è qualcosa di più forte delle convenzioni sociali o un atto psichico disfunzionale che dimostra l’impossibilità di accettare una naturale separazione. Possiamo davvero tracciare una linea che distingua amore e follia, la forza irriducibile del sentimento dalla paura profonda di restare soli per sempre?».

Ulteriori appuntamenti

Il film è stato presentato dal regista Enrico Maria Artale e dal protagonista Edoardo Pesce :

giovedì 13 giugno a Catania (Cinema King, ore 21.00),

venerdì 14 giugno sarà a Messina (Cinema Lux, ore 20.30),

sabato 15 giugno sarà a Milazzo (The Screen Cinema, ore 19.15) e domenica 16 giugno a Palermo, (Cinema Gaudium, ore 20.30).

EL PARAISO è una produzione Ascent Film, Young Films con Rai Cinema, prodotto da Matteo Rovere, Andrea Paris, Carla Altieri, Roberto De Paolis.

