Il Cortile Teatro Festival di Messina ottiene il riconoscimento del Ministero dei Beni culturali

«Un traguardo che premia 10 anni di lavoro di tutto lo staff»: così Roberto Zorn Bonaventura, direttore artistico del Cortile Teatro Festival sin dalla sua fondazione, commenta l’inserimento della manifestazione organizzata dall’associazione “Il Castello di Sancio Panza” a Messina tra quelle riconosciute dal Ministero dei Beni Culturali (oggi Ministero della Cultura o Mic, ndr).

Con il suo sempre ricco calendario – la cui decima edizione è in corso proprio in queste settimane a Messina –, il Cortile Teatro Festival ha superato la valutazione di qualità della Commissione del Mic con un punteggio di 12,50, classificandosi al 28esimo posto sulle 54 domande ammesse a contributo in tutta Italia. Dal 19 luglio, ratificato il parere dei giudici, la manifestazione è quindi tra quelle riconosciute per il loro valore culturale dal Ministero.

«Si tratta – ha commentato Bonaventura – di un traguardo in cui abbiamo creduto moltissimo e per il quale tutto lo staff ha operato con grande impegno e duro lavoro, mantenendo sempre, anche nei momenti più difficili, un’attenzione costante alla qualità della nostra proposta. In questo momento è giusto sottolineare, oltre alla collaborazione vitale di Nutrimenti Terrestri, come sia stato determinante per arrivare al riconoscimento il sostegno che il Comune di Messina, insieme con Latitudini e alcuni privati, ha riservato a questa ultima edizione del nostro Festival». Importante anche la partecipazione di RAI Radio 1 come media partner.

Ma il Cortile Teatro Festival non è l’unica manifestazione siciliana ad essere stata ammessa al riconoscimento in questa tornata. Altre quattro iniziative hanno ottenuto parere favorevole dalla Commissione: Artelè di Catania, Dide di Piazza Armerina, Teatro Bastardo di Belmonte Mezzagno (Palermo) e Cantina Sperimentale Iblea di Noto (Siracusa).

A questo link è possibile visualizzare il Decreto direttoriale con cui i diversi Festival sono stati ammessi a contributo dal Ministero per i Beni Culturali.

(2)