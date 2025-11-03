Normanno

Il corno di una capra gli perfora l’occhio e il cranio: uomo salvato al policlinico di Messina

Pubblicato il alle

2' min di lettura

Il Policlinico di Messina ha salvato un uomo colpito in pieno volto dal corno di una capra. L’uomo è tornato a casa dopo il brutto incidente che, in seguito al colpo inferto dall’animale, aveva colpito e perforato il bulbo oculare. Non solo: attraverso quest’ultimo, aveva continuato la sua corsa sfondando la base cranica raggiungendo il cervello.

Policlinico di Messina: un esempio di buona sanità

Arrivato al policlinico universitario di Messina, il paziente è stato sottoposto a un primo delicato intervento multidisciplinare che ha visto in azione i Prof. ri Nino Germanò e Giovanni Raffa per la parte neurochirurgica e i Prof. Alessandro Meduri e la Prof.ssa Felicia Ferreri per l’occhio.

Per prima cosa è stato necessario un lungo e delicato intervento neurochirurgico. L’intervento ha riparato lo sfondamento della base cranica e sono state ricostruite le membrane che avvolgono il cervello. Più articolata l’azione sull’occhio che ha richiesto in fase acuta un primo intervento per ricucire il bulbo perforato e una seconda operazione a distanza di una settimana. Dopo aver scongiurato il pericolo di infezioni cerebrali, infatti, è stato necessario ritornare in sala per la ricostruzione della retina, completamente lacerata. Un intervento complesso, durato otto ore, durante il quale la retina è stata riattaccata in vitrectomia, iniettando olio di silicone all’interno del bulbo oculare.

Dal controllo effettuato a distanza di una settimana, la base cranica è stata perfettamente riparata e la retina risulta nella posizione corretta per l’anatomia dell’occhio e il paziente ricomincia a vedere.

Il Direttore Generale del Policlinico di Messina Giorgio Giulio Santonocito ha sottolineato: «un esempio di buona sanità che valorizza l’attività e l’impegno delle Unità Operative Complesse di Neurochirurgia e di Oftalmologia del Policlinico. Eventi traumatici come questo sono la dimostrazione evidente dell’importante ruolo che un’Azienda Ospedaliera Universitaria riveste per la collettività. Poter contare su molteplici professionalità e specialità consente di offrire ai nostri cittadini trattamenti spesso salva vita. Un plauso ai nostri professionisti per l’impegno quotidiano costante e un augurio di guarigione piena per questo giovane paziente».

