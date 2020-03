Il Centro Clinico NeMO SUD sostiene il Policlinico “G.Martino” nell’emergenza Coronavirus

Anche il Centro Clinico NeMO SUD contribuisce al rafforzamento dell’azione del Policlinico “G. Martino” durante l’emergenza Covid-19.

«Ciò avverrà dando disponibilità dei locali in cui il Centro ha operato sino ad oggi, ma non solo» spiega Daniela Lauro, vice Presidente di Fondazione Aurora Onlus (ente gestore di NeMO SUD) «anche il personale di NeMO SUD si renderà disponibile a supporto dell’attività assistenziale che sarà necessaria. Stiamo ovviamente predisponendo tutta una serie di attività al fianco dei nostri pazienti neuromuscolari. La nostra comunità conta oltre 4.000 persone che oggi, particolarmente fragili, dovranno rimanere a casa così come tutti gli altri cittadini del Paese. E per questo non potranno in alcun modo essere abbandonati. Per loro abbiamo pensato ad un supporto psicologico, possibilità di consultare i propri medici di riferimento e servizio di nursecoaching al telefono. Proseguiranno le attività di trial con i dovuti adeguamenti e supporteremo le famiglie nelle richieste di approvvigionamento di farmaci e materiali di consumo. I nostri pazienti non saranno soli».

Da lunedì 30 marzo sarà quindi possibile contattare i numeri 3713324595 per il servizio nursecoaching, il numero 0902217191 per contattare medici e terapisti ed il numero 800 212249 per il supporto psicologico. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Per qualsiasi altra informazione sarà possibile scrivere all’indirizzo mail infonemosud@centrocliniconemo.it

Il Centro NeMO SUD ha ricevuto molto in questi anni dalla città di Messina. Stare al fianco del Policlinico “G. Martino”, soprattutto in questo momento così difficile per tutta la comunità, potrà restituire parte dell’affetto e dell’accudimento che, dal 2013, i Messinesi non hanno mai fatto mancare ai medici, ai terapisti, agli operatori tutti del Centro. Ed in particolar modo ai pazienti, che, a causa della malattia che affrontano, ben conoscono la necessità di trovare strutture e servizi utili.

NeMO SUD quindi è pronto a tornare in campo, quando sarà possibile, continuando a fare con dedizione ciò che ha fatto sin dalla sua apertura: stare al fianco delle persone con malattie neuromuscolari.

