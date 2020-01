Idea Messina. È nata una nuova Associazione di Promozione Sociale

Si chiama “Idea Messina”, la nuova Associazione di Promozione Sociale, presieduta dall’avvocato Rosita Capano. Il progetto ha l’obiettivo di creare una rete civica che possa sviluppare risorse utili al servizio della collettività . Attivato anche un servizio gratuito di tutela legale per gli indigenti, contro gli abusi e le ingiustizie.

Idea Messina

“Idea Messina” è un’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro. L’organizzazione è stata costituita da un gruppo di cittadini con diverse esperienze culturali e professionali, accomunati dalla stessa voglia di contribuire in modo concreto allo sviluppo della città. Presieduta dall’avvocato Rosita Capano, “Idea Messina” persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attivando una rete civica che possa fare da aggregatore sociale.

La mission di Idea Messina

La mission della nuova associazione messinese, è quella di realizzare percorsi di crescita sociale e civile, attraverso attività di vigilanza sulla gestione della cosa pubblica ma anche tramite l’individuazione, la proposizione e l’attuazione di soluzioni concrete alle problematiche cittadine. «Inizieremo con l’occuparci – si legge nella nota ufficiale – della gestione dei servizi pubblici essenziali, trasporti, gestione rifiuti, manutenzioni varie e del caro tariffe e tasse comunali, esercitando una forma di controllo sociale e proponendo progetti e soluzioni per realizzare servizi più efficienti a costi minori, quindi una migliore qualità di vita».

Gli obiettivi di Idea Messina

L’obiettivo di “Idea Messina” è quello si creare una rete civica competente che possa coordinare e sviluppare risorse propositive da mettere al servizio della collettività. Innovazione, democrazia, eguaglianza ed ambiente sono i principi cardini che ispirano l’azione della nuova esperienza associativa. Tra i primi passi, attivato un servizio gratuito di tutela legale per gli indigenti, contro gli abusi e le ingiustizie.

Cosa chiedono ai messinesi

Idea Messina chiede, adesso, ai messinesi di fornire il loro contributo volontario, «osserviamo una città inerme, in preda alla rassegnazione, che riesce ad assorbire ogni ingiustizia, ogni vessazione, come una palude, lasciando emergere solo un perenne e vuoto scontro politico-istituzione, un assordante imbarbarimento del confronto, chedisorienta, disaffeziona, umilia. Per superare lo stato di disagio in cui versa il nostro territorio, invitiamo i messinesi a contattarci e associarsi».

Per saperne di più: info@ideamessina.it – Tel. +39 3770941924

