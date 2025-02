I film di febbraio al The Screen Cinemas di Messina e Milazzo tra cosplay e romanticismo

Febbraio è un mese davvero ricco di appuntamenti interessanti per gli amanti del cinema e non solo. Oltre alle nuove uscite in sala, i The Screen Cinemas di Messina e Milazzo hanno preparato una sorpresa per tutti gli spettatori, grandi e piccoli: una vera e propria invasione di colori, costumi e divertimento che riempiranno le sale cinematografiche il 22 e il 23 febbraio, per festeggiare il Carnevale 2025 in compagnia del grande schermo.

Ospiti d’eccezione accoglieranno i cinefili in queste giornate speciali. Tra questi ci sarà Capitan America. Il cosplay del supereroe farà il suo ingresso per celebrare la proiezione del quarto film a lui dedicato, in sala dal 12 febbraio. Ci sarà anche Biancaneve, in attesa del suo nuovo live-action in uscita a marzo, che entrerà nelle sale per incontrare i bambini e scattare con loro foto indimenticabili.

La magia non finisce qui: dal mondo Disney arriveranno anche Stitch e Angel per portare tutta la loro simpatia in attesa del remake in live-action che arriverà a maggio.

Quali sono i film da vedere nel mese di febbraio al cinema?

I film di febbraio al The Screen Cinemas

Il 12 fa il suo debutto sul grande schermo Capitan America: Brave New World con Sam Wilson (Anthony Mackie) nelle vesti del protagonista che dovrà affrontare il Presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross (Harrison Ford), che nel film si trasformerà in Hulk Rosso.

Il 20 appuntamento con l’amore con FolleMente, commedia italiana con Edoardo Leo, Pilar Fogliati insieme a Claudio Santamaria, Emanuela Fanelli e tanti altri che danno vita alle diverse personalità della mente umana.

Se si ha voglia di un action movie esplosivo, sempre il 20 debutta Colpi d’amore. Ke Huy Quan veste i panni di un ex sicario che vuole rifarsi una vita con un passato che non lo lascia in pace. Adrenalina, umorismo e combattimenti spettacolari garantiti.

Il 27 febbraio arriva nelle sale cinematografiche Bridget Jones – Un amore di ragazzo. Si tratta del quarto capitolo della saga con Renèe Zellweger, ormai madre e in una nuova fase della sua vita che si ritroverà coinvolta in una relazione con un uomo molto più giovane.

Il 6 marzo è il turno di Mickey 17, diretto da Bong Joon-ho. Robert Pattinson interpreta il protagonista di questo sci-fi visionario in cui, in un futuro dove gli operai delle missioni spaziali vengono clonati dopo ogni morte, Mickey rifiuta di essere sostituito dal suo clone.

San Valentino al cinema

Febbraio, si sa, è il mese dell’amore e i The Screen Cinemas di Messina e Milazzo celebrano San Valentino. Il cinema è da sempre un luogo magico e romantico per le coppie e il The Screen offre dei pacchetti esclusivi per chi vuole festeggiare l’amore davanti al grande schermo.

