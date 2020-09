I 70 anni di Don Minico: martedì 15 settembre una giornata dedicata alle donne

Per “Don Minico: 70 anni alla Disgraziata” martedì 15 settembre, dalle 9.30 alle 16.30, si terrà un incontro organizzato in collaborazione con il Cedav.

L’appuntamento, che si svolgerà all’interno della nuova Arena Tano Cimarosa, sarà incentrato sulle donne rifugiate e vittime di violenza. Il Cedav – Centro Donne Antiviolenza di Messina, supporta il progetto “Leaving violence. Living safe” promosso dall’associazione D.i.Re Donne in rete contro la violenza in partenariato con Unhcr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Don Minico per le Donne

L’incontro di martedì nasce dalla volontà di Don Minico e Cedav di stringere e rafforzare la Rete, per far fronte alle criticità che gli enti preposti all’accoglienza di donne richiedenti asilo e rifugiate, e le istituzioni del territorio sono costretti ad affrontare, continuando a costruire percorsi efficaci di fuoriuscita e prevenzione della violenza.

Cedav Messina

L’obiettivo del Centro Donne Antiviolenza di Messina è far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza di genere intra ed extra familiare. Saldamente radicata nel territorio, offre un ampio ventaglio di iniziative in campo, tutte tendenti a modificare la percezione culturale e a ricercare forme efficaci di prevenzione e lotte alla violenza. Le molteplici attività sono rese possibili grazie alla presenza di un gran numero di professionalità.

Info utili:

Accesso consentito solo con mascherina. Se non fosse possibile realizzare l’incontro di persona, verrà comunque svolto online sulla piattaforma Zoom nella stessa giornata.

Per qualsiasi info 3452630913 – cedav@virgilio.it

(16)