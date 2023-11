Guasto al tram e corse soppresse, l’ATM Messina: «Riattivazione tra oggi e domani»

Corse del tram ancora soppresse a Messina, a causa di un guasto, ma i tecnici sono già al lavoro e il servizio sarà riattivato tra oggi, mercoledì 15 novembre, e domani, giovedì 16. A comunicarlo è l’ATM Spa, che spiega cos’è successo.

Stamattina aprendo il portale dell’ATM di Messina campeggiava l’avviso di momentanea sospensione del servizio tranviario a causa di problematiche tecniche. Pochi minuti fa, un aggiornamento da parte dell’Azienda del Trasporto Pubblico locale, che chiarisce cosa stia succedendo e quali sono le tempistiche per la riattivazione del tram. In sostanza, si è verificato un guasto nella cabina elettrica primaria.

«Gli operai – spiegano dall’ATM Messina Spa – dopo aver messo in sicurezza l’impianto, hanno lavorato tutta la notte per ripristinare il guasto che si è verificato nella cabina elettrica primaria a causa del malfunzionamento di un interruttore e delle conseguente dispersione di energia elettrica da alcuni cavi. Gli interventi straordinari stanno procedendo in maniera spedita e la linea tranviaria potrebbe rientrare in funzione già nella giornata di oggi, o al massimo domani.

Vista la sospensione del servizio, l’Azienda ha attivato la linea bus 28: «Atm Spa – conclude l’Azienda – si scusa per l’inconveniente e fa sapere che, al fine di ridurre al massimo i disagi per la cittadinanza, ha attivato la linea 28. Gli utenti che generalmente si muovono con il tram possono inoltre utilizzare la linea 1 (Shuttle)».

Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.

