Messina, soppresse tutte le corse del tram: servizio sostitutivo con la linea bus 28

Per una problematica tecnica attualmente le corse del tram di Messina sono tutte soppresse: lo comunica un avviso pubblicato sul portale ufficiale dell’ATM Spa nella giornata di oggi, mercoledì 15 novembre 2023. A sostituire il servizio sarà la linea bus 28, che copre la stessa tratta.

Brutta sorpresa questa mattina per chi a Messina si sposta con il tram tra il capolinea Nord dell’Annunziata e quello Sud dello Zir e viceversa. A causa di problemi tecnici, infatti, il servizio tranviario è momentaneamente soppresso e non si sa ancora quando sarà ripristinato. Questo il messaggio che si legge sul sito dell’ATM Spa di Messina: «Si avvisano i signori clienti che, per una problematica di natura tecnica, tutte le corse della linea tranviaria risultano soppresse. Il servizio verrà integralmente sostituito con autobus “linea 28” i nostri tecnici sono di già al lavoro per il ripristino del guasto. Ci scusiamo per il disagio».

Maggiori informazioni saranno comunicate nel corso della giornata e potranno essere visualizzati sul sito dell’ATM Spa.

(36)