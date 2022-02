Green pass obbligatorio negli uffici di Poste Italiane: come funziona la verifica

A partire da oggi, martedì 1° febbraio, per accedere agli uffici di Poste Italiane è necessario avere il green pass “base”, che si può ottenere con un tampone negativo oppure con la vaccinazione o la guarigione dal covid-19. Ma come funzioneranno i controlli? A spiegarlo è l’Azienda stessa, che chiarisce le modalità di accesso agli uffici di Messina e provincia.

Come avevamo ricordato ieri, a partire da oggi sarà obbligatorio avere il green pass “base” per accedere ai negozi, a esclusione di quelli che vendono beni essenziali, ai servizi bancari e a quelli postali. Poste Italiane si è organizzata attivando due diverse modalità di controllo della certificazione verde, in base alla tipologia di ufficio di riferimento. Vediamo quali sono.

Green pass per gli uffici di Poste Italiane: come funziona

Per consentire l’accesso ai 204 uffici postali di Messina e provincia, Poste Italiane ha stabilito due modalità principali: tramite gestore della attese abilitato; tramite lettore scanner allo sportello.

Nei 45 uffici postali di Messina e provincia dotati di gestore delle attese i cittadini mostreranno all’ingresso il QR Code del green pass e, una volta riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà di scegliere l’operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello;

i cittadini mostreranno all’ingresso il e, una volta riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà di scegliere l’operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello; Negli altri uffici postali della provincia i cittadini dovranno mostrare il green pass direttamente allo sportello per la verifica dell’operatore attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale, prima di procedere con i servizi richiesti.

Di seguito, l’immagine che illustra la prima modalità:

E se prenoto tramite app o sito?

Per gli utenti che prenoteranno tramite App la verifica del green pass avverrà attraverso la app stessa; nel caso in cui, invece, si prenoti il proprio appuntamento sul sito di Poste Italiane, il controllo della certificazione verde avverrà direttamente in ufficio postale.

