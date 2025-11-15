“Grazia”, il film che racconta la storia di Grazia Deledda al cinema Lux di Messina

Al cinema Lux di Messina, domenica 16 novembre alle ore 20.30, sarà presentato il film “Grazia” di Paola Columba. Alla presentazione saranno presenti il Sindaco Federico Basile, l’Assessora alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità Liana Cannata e l’Assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso. La proiezione del film sarà preceduta, alle ore 20:30, da un dialogo con la regista Paola Columba.

Film Grazia: una storia del passato che parla alle ragazze di oggi

Successivamente, intorno alle 21:00, prenderà avvio la proiezione del film che racconta la storia del riscatto di una giovane donna, Grazia Deledda, dalla cultura patriarcale delle origini, nella Sardegna di fine Ottocento, grazie ad una coraggiosa presa di coscienza di sé. La protagonista del racconto, Grazia Deledda, è l’unica scrittrice italiana ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura. In questo film, Paola Columba, autrice del documentario “Femminismo!”, girato un anno prima del “MeToo”, racconta gli anni giovanili di Grazia Deledda. Tra l’altro, le riprese del film hanno avuto luogo nei posti in cui viveva la scrittrice, nell’entroterra della Sardegna, dove il tempo pare essersi fermato.

Il film è prodotto da Baby Films e distribuito al cinema, inizialmente, in Sardegna (Cagliari, Nuoro, Oristano) e, successivamente, nelle principali città italiane (Roma, Milano, Bologna, Firenze, Catania, Palermo e Messina).

L’Assessora Cannata e l’Assessore Caruso hanno affermato: «nel contesto attuale, in cui la promozione dei diritti e delle pari opportunità riveste un ruolo cruciale. La scelta di proiettare “Grazia” assume un valore emblematico. L’arrivo del film a Messina, dopo l’apprezzamento riscosso in Sardegna e nelle maggiori città italiane, ci fornisce un prezioso strumento per riflettere sul potere del coraggio e della determinazione. Sono questi gli elementi capaci di riscattare destini e superare con audacia le limitazioni imposte dalla cultura del tempo».

