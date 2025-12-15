Grandi eventi a Messina: Annalisa in concerto il 12 maggio 2026 al PalaRescifina

Il calendario degli eventi a Messina del 2026 si arricchisce con Annalisa in concerto al PalaRescifina. Il palazzetto si conferma spazio centrale per i grandi live. Le prevendite sono aperte dalle ore 11:00 di domenica 14 dicembre.

Annalisa sarà in concerto al PalaRescifina a Messina il 12 maggio 2026, portando in città uno spettacolo che si inserisce nel calendario dei grandi eventi nazionali e rafforza il ruolo di Messina nel circuito dei live indoor. Annalisa torna a sorprendere i fan annunciando il suo nuovo e attesissimo progetto live: “MA NOI SIAMO

FUOCO – CAPITOLO II – Palasport 2026”.

Annalisa in concerto a Messina: appuntamento al PalaRescifina

L’annuncio conferma il percorso di valorizzazione del PalaRescifina, sempre più punto di riferimento per concerti e grandi produzioni, capace di attrarre artisti di primo piano e pubblico con affluenza estesa oltre il territorio cittadino.

Il Sindaco Federico Basile e l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro hanno dichiarato congiuntamente: «un nuovo appuntamento di grande richiamo che va ad arricchire il calendario del 2026 e che conferma la crescita di Messina come città della musica e dei grandi eventi. Il concerto di Annalisa rappresenta un’ulteriore occasione di attrattività per la città. Il PalaRescifina è pronto ad accogliere artisti di livello nazionale e un pubblico sempre più ampio, con positive ricadute anche sul tessuto economico locale».

Lo show sarà organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina.

Il nuovo tour di Annalisa partirà il 23 aprile fino ad arrivare a metà maggio. Il tour segna un passo in avanti nel percorso dell’artista, con nuovi appuntamenti in importanti palasport italianai e in location completamente inedite per la sua carriera.

“Ma noi siamo fuoco – capitolo II”: le tappe

Inoltre, Annalisa sarà la prima donna ad esibirsi presso la nuova “Arena di Milano”, il nuovo spazio innovativo nel Quartiere Santa Giulia promosso e gestito da CTS Eventim.

“Il Capitolo II – Palasport 2026” porterà per la prima volta la cantautrice live anche a Mantova, Pesaro e al Palasport di Genova. Annalisa amplierà, così, ulteriormente il suo dialogo con il pubblico. Non solo: la cantautrice raggiungerà nuove città con uno spettacolo che si dimostra sempre più potente e visivamente ricco, in cui musica, performance e scenografie si fondono per dare vita a un’esperienza unica.

Le tappe del tour:

23 aprile GENOVA – PALATEKNOSHIP

25 aprile MANTOVA – PALAUNICAL

28 aprile PESARO – PALAVITRIFRIGO

30 aprile TORINO – INALPI ARENA

02 maggio FIRENZE – MANDELA FORUM

04 maggo NAPOLI – PALAPARTENOPE

09 maggio MILANO – ARENA MILANO

12 MAGGIO MESSINA – PALARESCIFINA

16 maggio ROMA – PALAZZO DELLO SPORT.

