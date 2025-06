Giugno e gli eventi imperdibili a Messina: si inizia con la riapertura dalla Cripta del Duomo

Il mese di giugno a Messina inizia con una serie di eventi imperdibili che faranno riscoprire le bellezze della città ai messinesi e non solo. Dalla riapertura della Cripta del Duomo, passando per una giornata alla scoperta del culto della Madonna della Lettera ed una pedalata in giro per Messina. Gli appuntamenti con gli eventi a Messina nei primi giorni di giugno promettono di regalare momenti di festa, cultura e convivialità.

Eventi giugno a Messina: riapre la Cripta del Duomo

Domenica 1 giugno riapre al pubblico la Cripta del Duomo di Messina, dopo anni di chiusura a causa di un significativo allagamento. I lavori di messa in sicurezza sono stati completati e curati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina. La riapertura della Cripta si colloca nel contesto dei solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria della Lettera. L’appuntamento è per domenica 1 giugno alle ore 11:45.

Messinesi e non solo potranno nuovamente fruire dello spazio sacro, suggestivo e carico di fascino della Cripta. Infatti, si tratta di un luogo straordinariamente interessante sotto il profilo storico e artistico. All’interno si conservano colonne e capitelli del periodo ellenistico, frammenti riconducibili all’epoca normanna e opere dei secoli successivi, fino al trionfo del barocco siciliano.

Una giornata fra fede, cultura e storia

Sempre nel contesto dei festeggiamenti in onore della Madonna della Lettera, il 2 giugno ci sarà la terza edizione della Notte Mariana. L’iniziativa si aprirà alle 17 del 2 giugno con due eventi: l’apertura della Cripta del Duomo e la posa pubblica della Manta d’oro. Insieme alla posa della Manta, ci sarà anche la presentazione di un antico Inno musicato da Mons. Giuseppe Liberto.

L’evento è promosso dal Centro Interconfraternale Diocesano di Messina con il patrocinio del Comune di Messina. Si tratta di un contenitore di attività religiose e culturali.

Il programma della Notte Mariana a Messina è ricco di appuntamenti straordinari come la possibilità di assistere al Carosello del Campanile in movimento del Duomo alle 24:00.

Ma non finisce qui: degne di nota anche le aperture delle porte di due palazzi Istituzionali della città. Si tratta della stanza del sindaco a Palazzo Zanca dove sono contenuti due quadri della Madonna e della stanza della rettrice dell’Università degli Studi di Messina.

Alla scoperta di Messina in bicicletta

Per gli amanti della bicicletta, da segnare in agenda l’evento Lettera in bicicletta Messina 2025. Il mezzo a due ruote diventerà protagonista il 3 giugno. Si tratta di una pedalata non competitiva dedicata alla scoperta delle bellezze cittadine in occasione della festa della Madonna della Lettera. In più, il 3 giugno è anche la Giornata Mondiale della bicicletta, istituita dall’ONU per promuovere l’uso della bici come mezzo sostenibile e salutare.

La manifestazione è patrocinata dal Comune e promossa da Fiab Messina ciclabile, Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e Team Nibali. Il raduno è previsto alle 9:30 in piazza Duomo, con partenza alle 10:00. Il tragitto si snoderà per circa 12 km.

Giugno a Messina inizia con una serie di eventi in cui la tradizione, la fede, la cultura, la scoperta del territorio e la mobilità sostenibile sono i principali protagonisti.

