Giro d’Italia 2022, tutte le strade chiuse a Messina per la tappa dell’11 maggio

Strade chiuse per la V tappa del Giro d’Italia 2022 a Messina mercoledì 11 maggio. In quella data, infatti, nella città dello Stretto il Comune ha disposto divieti di transito, divieti di sosta e un doppio senso di circolazione in diverse vie del centro. Vediamo, paragrafo per paragrafo, tutte le modifiche alla normale viabilità e il percorso completo.

Strade chiuse a Messina per il Giro d’Italia 2022: tutti i divieti di transito

Il divieto di transito veicolare sarà disposto con l’ausilio di transenne e con presidi a cura Forze di Polizia. Di seguito tutte le strade chiuse – e gli orari – per il Giro d’Italia 2022 a Messina:

dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dell’ 11 maggio : carreggiata est (valle) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e viale Boccetta; carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via San Camillo e via Loggia dei Mercanti (esclusa); carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra corso Cavour e viale Boccetta;

alle ore dell’ : carreggiata est (valle) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e viale Boccetta; carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via San Camillo e via Loggia dei Mercanti (esclusa); carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra corso Cavour e viale Boccetta; dalle ore 08:00 alle ore 24:00 dell’ 11 maggio : carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via via Loggia dei Mercanti (compresa) e via T. Cannizzaro, prevedendo per i veicoli provenienti da via C. Battisti (direzione di marcia sud-nord), fino alle ore 12,30, la deviazione in via della Zecca, provvedendo alla collocazione di idonea transennatura e con presidi della Polizia Municipale, prevedendo, altresì, dalle ore 12,30 e per tutto il tempo necessario al passaggio della carovana ciclistica e comunque secondo le disposizioni impartite dalle Forze di Polizia destinate, per l’occasione, ai servizi di viabilità, per gli stessi veicoli provenienti da via C. Battisti (direzione di marcia sud-nord) la deviazione in via Maddalena, provvedendo alla collocazione di idonea transennatura e con presidi della Polizia Municipale;

alle ore dell’ : carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via via Loggia dei Mercanti (compresa) e via T. Cannizzaro, prevedendo per i veicoli provenienti da via C. Battisti (direzione di marcia sud-nord), fino alle ore 12,30, la deviazione in via della Zecca, provvedendo alla collocazione di idonea transennatura e con presidi della Polizia Municipale, prevedendo, altresì, dalle ore 12,30 e per tutto il tempo necessario al passaggio della carovana ciclistica e comunque secondo le disposizioni impartite dalle Forze di Polizia destinate, per l’occasione, ai servizi di viabilità, per gli stessi veicoli provenienti da via C. Battisti (direzione di marcia sud-nord) la deviazione in via Maddalena, provvedendo alla collocazione di idonea transennatura e con presidi della Polizia Municipale; dalle ore 19:00 del 10 maggio alle ore 24:00 dell’ 11 maggio : carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi nel tratto compreso tra viale Boccetta e via San Camillo; tutta l’area di largo Minutoli; via San Camillo; via Gasparro; via Cavalieri della Stella; via Pozzoleone; via Argentieri; tratto di via Argentieri parallelo alla via S. Camillo; via Consolato del Mare; via Loggia dei Mercanti; via Colombo; controviale sud di piazza Duomo compreso tra via Università e corso Cavour; via Università e via Venezian nei rispettivi tratti compresi tra via della Zecca e piazza Duomo; spazio destinato alla fermata degli autobus turistici in corrispondenza del limite ovest di Piazza Duomo nel tratto prospiciente al Corso Cavour; area di piazza Antonello a monte di corso Cavour; via S. Agostino, nel tratto compreso tra XXIV Maggio e piazza Antonello via Oratorio della Pace, nel tratto compreso tra via S. Agostino e via della Munizione;

del alle ore dell’ : carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi nel tratto compreso tra viale Boccetta e via San Camillo; tutta l’area di largo Minutoli; via San Camillo; via Gasparro; via Cavalieri della Stella; via Pozzoleone; via Argentieri; tratto di via Argentieri parallelo alla via S. Camillo; via Consolato del Mare; via Loggia dei Mercanti; via Colombo; controviale sud di piazza Duomo compreso tra via Università e corso Cavour; via Università e via Venezian nei rispettivi tratti compresi tra via della Zecca e piazza Duomo; spazio destinato alla fermata degli autobus turistici in corrispondenza del limite ovest di Piazza Duomo nel tratto prospiciente al Corso Cavour; area di piazza Antonello a monte di corso Cavour; via S. Agostino, nel tratto compreso tra XXIV Maggio e piazza Antonello via Oratorio della Pace, nel tratto compreso tra via S. Agostino e via della Munizione; dalle ore 12:30 dell’11 maggio e per tutto il tempo necessario al passaggio dell’intera carovana ciclistica e comunque secondo le disposizioni con l’ausilio di transenne e con presidi (in corrispondenza di tutte le strade confluenti) delle Forze di Polizia: via Consolare Pompea, viale della Libertà (carreggiata ovest – monte) nel tratto compreso tra viale Annunziata e viale Giostra, via Istria, tutta l’area di piazza Castronovo, via Garibaldi (careggiata ovest – monte) nel tratto compreso tra piazza Castronovo e via Gran Priorato, intera carreggiata stradale di via Garibaldi (piazza Unità d’Italia) nel tratto compreso tra via Gran Priorato e corso Cavour, corso Cavour, via T. Cannizzaro nel tratto compreso tra corso Cavour e viale San Martino, in tutti i tratti terminali delle strade che si immettono nelle suddette vie, con presidi a cura delle Forze di Polizia di cui sopra e con l’ausilio di transenne.

I divieti di sosta per il Giro d’Italia

Con l’ordinanza viabile n. 547 del 03 maggio 2022, il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici del Comune di Messina ha istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta nelle seguenti strade, dalle ore 16:00 del 10 maggio alle ore 24:00 dell’11 maggio, in diverse vie. Ecco le strade in cui non si potrà parcheggiare in occasione della V tappa del Giro d’Italia 2022 a Messina:

in entrambe le carreggiate, lato est e lato ovest (valle e monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e viale Boccetta;

carreggiata lato ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Boccetta e corso Cavour;

tutta l’area di largo Minutoli;

ambo i lati di via Cavalieri della Stella;

ambo i lati di via San Camillo;

ambo i lati di via Gasparro;

ambo i lati di via Pozzo Leone;

ambo i lati di via Argentieri;

ambo i lati del tratto di via Argentieri parallelo alla via S. Camillo;

ambo i lati di via Consolato del Mare;

ambo i lati di via Loggia dei Mercanti, prevedendo la rimozione dei dissuasori di transito della stessa via Loggia dei Mercanti ad intersezione con via Argentieri e via Colombo;

ambo i lati di via Colombo;

controviale sud di piazza Duomo compreso tra via Università e corso Cavour;

via Università e via Venezian nei rispettivi tratti compresi tra via della Zecca e piazza Duomo;

nello spazio destinato alla fermata degli autobus turistici in corrispondenza del limite ovest di Piazza Duomo nel tratto prospiciente al Corso Cavour, provvedendo alla rimozione degli esistenti dissuasori di transito che separano il suddetto spazio dall’area pedonale di piazza Duomo

tutta l’area di piazza Antonello;

ambo i lati di via S. Agostino, nel tratto compreso tra XXIV Maggio e piazza Antonello;

ambo i lati di via Oratorio della Pace, nel tratto compreso tra via S. Agostino e via della Munizione;

area di parcheggio lato sud di pertinenza di Palazzo Zanca (accesso da via Consolato del Mare);

dalle ore 8:00 alle ore 18:00 del 11/05/2022, ambo i lati di: S. S. 113 dir (tratti all’interno dei centri abitati del Comune di Messina) via Consolare Pompea, viale della Libertà 2

(carreggiata ovest – monte) nel tratto compreso tra viale Annunziata e viale Giostra, via Istria, tutta l’area di piazza Castronovo, via Garibaldi (careggiata ovest – monte) nel tratto compreso tra piazza Castronovo e corso Cavour, corso Cavour, via T. Cannizzaro nel tratto compreso tra corso Cavour e via Garibaldi, compresa la parte sud dell’area di piazza Pugliatti.

Doppio senso di circolazione per il Giro d’Italia: le strade interessate

Infine, sempre in occasione della tappa del Giro d’Italia 2022 a Messina dell’11 maggio, il Comune ha disposto – oltre alle strade chiuse e ai divieti di sosta – il doppio senso di circolazione in Via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra il Viale Boccetta e Piazza Unità D’Italia, con apposizione di coni in gomma, al fine di separare i due sensi di marcia e collocazione di segnaletica.

I veicoli marcianti nel suddetto tratto di via V. Emanuele II, provenienti in direzione nord-sud, in corrispondenza dell’intersezione con il viale Boccetta, dovranno impegnare il tratto della sede tranviaria che attraversa l’isola spartitraffico realizzata al centro dell’intersezione viale Boccetta/via Vittorio Emanuele II, al fine di continuare la marcia nella via V. Emanuele II a sud dell’intersezione con il viale Boccetta.

Il percorso completo della V tappa del Giro d’Italia 2022 a Messina è disponibile a questo link.

