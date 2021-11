Giro d’Italia 2022, svelate le tappe per i velocisti (e c’è anche Messina)

Il percorso del Giro d’Italia 2022 inizia a prendere forma: svelate le sette tappe per velocisti che interesseranno l’Ungheria e poi il Bel Paese. La prima sul territorio nazionale sarà proprio quella siciliana, la classica Catania-Messina, lunga 172 km. I ciclisti in gara passeranno quindi da Villafranca Tirrena per arrivare fino Ganzirri.

Gli organizzatori stanno pian piano svelando le tappe del Giro d’Italia 2022, 105esima edizione della gara ciclistica più seguita e attesa lungo tutto lo Stivale. Il prossimo appuntamento per scoprire le ultime rimaste è fissato per giovedì 11 novembre. La “corsa rosa”, si ricorda, partirà il 6 maggio 2022 dall’Ungheria – per la precisione da Budapest – e si chiuderà a Verona il 29 maggio.

Dopo la grande partenza estera, in Ungheria, con le tappe Budapest-Visegrad (195 chilometri) e Kaposvar-Balatonfuered (201 km), prenderanno il via le “Volate” in Italia. Le tappe italiane per velocisti partiranno dalla Sicilia, cominciando con la Catania-Messina, per proseguire con Palmi-Scalea (192km), Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia (201km), Sanremo-Cuneo (157km) e Borgo Valsugana-Treviso (146km). A Messina, i ciclisti in gara percorreranno la zona di Torre Faro e Ganzirri.

Maggiori informazioni sono disponibili qui.

(18)