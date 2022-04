Giro d’Italia 2022 Messina: a Palazzo Zanca esposto il trofeo “Senza Fine”

Manca meno di un mese alla V Tappa del Giro d’Italia 2022, quella che partirà da Catania e arriverà a Messina. In attesa di una delle competizioni sportive più importanti e divertenti del nostro Paese, a Messina, nell’atrio di Palazzo Zanca sarà esposto fino a lunedì 18 aprile il Trofeo “Senza Fine”; consegnato da Francesco Giorgio e Lillo La Rosa, rispettivamente coordinatore e componente del Comitato Tappa del Giro d’Italia 2022, al Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro, nel corso di una breve cerimonia.

Il Trofeo “Senza Fine” premia il vincitore finale del Giro d’Italia e identifica, consegnando il suo nome alla storia sportiva del ciclismo, il vincitore della grande corsa rosa. «Per Messina – ha detto il Commissario Santoro – è un grande piacere ospitare l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia, che costituisce un momento di rilancio e di ripartenza della nostra città. Sono certo che l’evento sarà accolto con entusiasmo e gioia. Si tratta di un’occasione unica non soltanto per i valori che trasmette il Giro d’Italia col suo spettacolo sportivo, ma anche sotto il profilo turistico, culturale ed identitario».

Progettato dal designer Fabrizio Galli, il Trofeo “Senza Fine” è un oggetto a forma di spirale, con cerchi alternativamente più stretti e più larghi, in rame placcato in oro 18 carati del peso di kg. 9,5 circa. La spirale rappresenta, idealmente, la strada percorsa dai corridori al Giro d’Italia, strada e storia senza fine.

Da sempre il Trofeo del Giro d’Italia è realizzato dal laboratorio artigianale “Mario Penello”, azienda veneta di Saletto di Vigodarzere. Il primo a ricevere il Trofeo fu lo scalatore bergamasco Ivan Gotti, sul podio finale del suo secondo vittorioso Giro d’Italia nel 1999, a Milano. (In foto, il Vice Commissario Mirella Vinci, il Commissario Straordinario Leonardo Santoro e il Segretario Generale di Messina Rossana Carrubba)

Il Giro d’Italia 2022 a Messina

Intanto non sono ancora partiti i lavori di manutenzione stradale per rendere percorribile e sicuro il tragitto dei ciclisti che arriveranno a Messina il prossimo 11 maggio per il Giro d’Italia 2022. Il Commissario Santoro, infatti, qualche giorno fa ha avviato le gare per gli interventi, mentre ha rinviato, a dopo Pasqua, la decisione in merito all’organizzazione degli eventi collaterali.

(7)