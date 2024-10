Giornate Fai d’Autunno 2024: cosa vedere a Messina? I luoghi e gli orari

Tornano a Messina le Giornata Fai d’Autunno 2024. Si tratta dalle tredicesima edizione dell’evento promosso dal Fai ed organizzato dalla Delegazione Fai di Messina.

Per la Città dello Stretto i luoghi da visitare saranno: la stazione di Taormina-Giardini Naxos (Messina), il Faro di Capo Peloro ed il polo produttivo di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud – Giornale di Sicilia.

Anche per le Giornate Fai d’Autunno Messina 2024, gli Apprendisti Ciceroni delle scuole che hanno aderito al progetto di formazione, accompagneranno i visitatori alla scoperta dei luoghi aperti nei giorni di sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Nella mattina di venerdì 11 ottobre è prevista una apertura dedicata solo ed esclusivamente alle scolaresche che avranno l’opportunità di visitare il polo produttivo di SES – Gazzetta del Sud.

Giornate Fai d’Autunno Messina 2024: il faro di Capo Peloro

L’apertura darà l’opportunità di scoprire un luogo solitamente inaccessibile, tra storia, arte e natura. Questa monumentale costruzione rappresenta non solo un punto di riferimento fondamentale per la navigazione ma anche un simbolo storico e culturale di grande importanza. La storia del Faro dello Stretto di Messina è legata alla necessità di garantire la sicurezza dei numerosi naviganti che solcano queste acque. Lo Stretto di Messina, con le sue forti correnti e i vortici, è stato per secoli un punto critico per la navigazione. Infatti, il faro nacque per aiutare le navi a districarsi attraverso le insidiose acque dello stretto.

La sua costruzione rappresentò un’importante opera di ingegneria dell’epoca e un segno di progresso tecnologico, oggi è una meta turistica di grande interesse. La zona circostante, ricca di bellezze naturali e di storia, attira visitatori da tutto il mondo. L’area è perfetta per passeggiate panoramiche, immersioni subacquee e osservazioni della fauna marina. Considerata l’importanza della struttura, patrimonio storico e culturale della regione, sono stati avviati programmi di conservazione per preservare questa preziosa struttura.

Orario:

Sabato: 09:30 – 13:00 / 14:30 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Note: 6 turni di visita da 8 persone ogni ora

Domenica: 09:30 – 13:00 / 14:30 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Note: 6 turni di visita da 8 persone ogni ora

La Sala d’Attesa della Stazione di Taormina: cosa scoprire?

La Sala d’Attesa della Stazione di Taormina Giardini rientra nel progetto di recupero denominato “Sale storiche – I gioielli della Fondazione FS nelle stazioni ferroviarie”. Le Sale storiche sono oggi custodite, restaurate e valorizzate dalla Fondazione FS Italiane con l’obiettivo di realizzare un grande museo diffuso al servizio della cittadinanza e del turismo nazionale. Suddivise in Sale reali e presidenziali e Sale d’attesa, le Sale storiche della Fondazione FS, da Torino Porta Nuova fino a Messina, conservano affreschi, sculture, manufatti e arredi originali che hanno segnato diverse epoche e stili del viaggiare. Un patrimonio di tutti i cittadini che merita di essere scoperto.

Orario

Sabato: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Gruppi di massimo 15 persone.

Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Giornate Fai d’Autunno 2024: il polo produttivo Ses

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno si potrà visitare l’intero polo produttivo di Messina: si potranno conoscere le redazioni dei diversi media, scoprire come nasce una notizia web o i servizi del tg e seguire la realizzazione del quotidiano. Il centro stampa Ses è il più importante del meridione, con le due rotative, la tradizionale KBA e quella di ultima generazione a nove torri News Gossprint, in cui vengono stampate oltre alle 4 edizioni della Gazzetta ed alle 2 del Giornale di Sicilia, altre 9 testate nazionali: in tutto oltre 100.000 copie al giorno.

Orario

Venerdì: 09:00 – 13:00 (ultimo ingresso 12:30)

Sabato: 09:30 – 13:30 / 14:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Note: Visita serale con prenotazione riservata solo agli iscritti FAI

Domenica: 09:30 – 13:30 / 14:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Iniziative speciali

Riservato ai soli iscritti FAI: visita in esclusiva durante i processi che portano alla realizzazione del quotidiano e la possibilità di vedere un giornale mentre viene stampato.

Sabato 12 orario 22:00

Per partecipare è necessario scrivere all’indirizzo e-mail messina@delegazionefai.fondoambiente.it

A questo link, i luoghi delle Giornate Fai d’Autunno 2023.

