Giornata nazionale della Colletta Alimentare, a Messina due incontri con i volontari

Sabato 26 novembre sarà la XXVI Giornata Nazionale della Colletta Alimentare anche a Messina. Per presentare l’edizione di quest’anno, verranno organizzati due eventi in provincia, entrambi oggi, venerdì 18 novembre, per incontrare i volontari in un momento di riflessione che si snoderà attraverso le dieci righe di Papa Francesco estrapolate dal messaggio per la VI Giornata Mondiale dei Poveri, un richiamo alla fratellanza e alla solidarietà.

Il primo evento sarà nella Parrocchia di San Giovanni Paolo II Divia A. Meucci 33 frazione di Portosalvo, Barcellona Pozzo di Gotto, alle ore 17:00. Interverranno Don Vincenzo Otera, Responsabile Caritas Vicariato di Barcellona Pozzo di Gotto; il diacono Maurizio Ruffino, responsabile Caritas vicariato di Milazzo e Vito Raimondo della Comunità di Sant’Egidio. A moderare i lavori sarà Francesco Borgia, responsabile della colletta alimentare di Barcellona Pozzo di Gotto. È prevista inoltre la testimonianza di una famiglia ucraina. Chiuderà i lavori il presidente del Banco Alimentare della Sicilia Odv, Pietro Maugeri.

Il secondo appuntamento è in programma nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca alle 18:45. L’apertura dei lavori sarà a cura di Sebastiano Catalano, architetto e responsabile della Colletta nella provincia di Messina. Al secondo incontro parteciperanno Padre Giovanni Amante, prete della comunità ortodossa a Messina, attivo sin dall’inizio della guerra in Ucraina con l’invio di aiuti alimentari e umanitari; Giusy Paratore dell’Associazione Religiosa Evangelica “FireDove Onlus”; il professore Andrea Nucita, responsabile Comunità Sant’Egidio Messina; Padre Claudio Pizzuto, sacerdote Rogazionista animatore vocazionale, responsabile dei giovani laici rogazionisti. Inoltre verrà ascoltata la testimonianza di Hala Jabraoui, una ragazza marocchina che grazie all’aiuto del Banco Alimentare alla sua famiglia, ha instaurato una bella amicizia con giovani universitari cristiani. Concluderà i lavori Pietro Maugeri.

(5)