Giornata di Raccolta del Farmaco 2021: tutte le farmacie di Messina che partecipano

Dal 9 al 15 febbraio torna la Giornata di Raccolta del Farmaco, anche a Messina sarà possibile acquistare medicine da banco, per i più bisognosi, nelle 40 strutture sanitarie che hanno aderito all’iniziativa.

Per questa 21esima edizione – organizzata come sempre da Fondazione Banco Farmaceutico Onlus – non ci sarà l’ausilio del volontari per non violare le norme antiassembramento da Covid-19.

La Giornata di Raccolta del Farmaco a Messina

Dal 9 febbraio comincia la sette giorni dedicata alla raccolta del farmaco da banco. Le medicine potranno essere acquistate in 40 farmacie di Messina e provincia che aderiscono all’evento benefico.

«Speriamo – dicono Giuseppe De Benedetto rappresentante di Banco Farmaceutico e Francesco Certo presidente di Terra di Gesù Onlus – che anche quest’anno Messina si confermi capitale della solidarietà».

Cosa si può donare

I cittadini possono donare tutti i farmaci cosiddetti da banco, ad esempio:

farmaci per disturbi gastrointestinali,

antimicotici topici,

antibiotici,

antisettici e disinfettanti,

antipiretici,

preparati per la tosse,

antistaminici per uso orale,

decongestionanti nasali,

anestetici locali.

In 20 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 5.600.000 farmaci, per un valore di circa 34 milioni di euro. L’ultima edizione, che in occasione dei 20 anni di Banco Farmaceutico è durata una settimana (dal 4 al 10 febbraio 2020), ha visto il coinvolgimento di 4.944 farmacie e oltre 22.000 volontari; dei 541.075 farmaci raccolti hanno beneficiato oltre 473.000 persone assistite dai 1.859 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico.

La lista completa delle farmacie di Messina e provincia che aderiscono alla Giornata della Raccolta del Farmaco.

