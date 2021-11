Giornata della Colletta Alimentare: dove fare la spesa a Messina per aiutare gli altri

Per tutta la giornata di oggi, sabato 27, sarà possibile fare la spesa per aiutare chi ne ha più bisogno. Torna, infatti, anche a Messina la nuova edizione della Giornata della Colletta Alimentare. L’iniziativa benefica è promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. In tutta Italia saranno 145 mila i volontari che vi aiuteranno a fare la spesa, in 11 mila supermercati aderenti alla Giornata. I prodotti verranno poi donati a 7.600 strutture caritative: mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri di accoglienza.

«Il giorno della Colletta – ha detto Pietro Maugeri, Presidente del Banco Alimentare della Sicilia – è un momento importante perché ci permette di ricevere in dono tante tipologia di prodotti alimentari che, durante l’anno, facciamo più fatica a recuperare. Ma è anche, finalmente, l’occasione per incontrare – con tutte le indicazioni previste dalle norme anti-Covid – i volontari. Per questo per noi è una festa. Sono loro la nostra forza, la testimonianza di una catena di bene che arriva fino a chi riceverà in dono quanto raccolto».

Colletta Alimentare: dove fare la spesa

Come vi abbiamo raccontato, quest’anno il testimonial della Colletta Alimentare è Giorgio Chiellini che insieme alla figlia Caterina invita tutti ad andare a fare la spesa per aiutare, con un piccolo gesto, chi vive ai margini della società. Sono diversi i supermercati che aderiranno all’iniziativa. Qui le insegne più conosciute che partecipano alla Colletta Alimentare 2021:

Ard Discount

Conad

Decò

Despar

Eurospin

Gruppo Arena

Lidl

MD

Sarà possibile acquistare:

omogeneizzati alla frutta

tonno e carne in scatola

olio di oliva

legumi e pelati

Per chi non riuscisse a recarsi in uno dei supermercati aderenti è possibile donare la spesa online:

dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/BancoAlimentare

fino al 5 dicembre su Esselunga.it o su easycoop.com

Inoltre, fino a domenica 5 dicembre, la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli da 2, 5 o 10 euro, disponibili nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.

