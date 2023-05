Giornata del mal di testa, visite gratuite al Policlinico di Messina: come prenotare

Nuovo open day con visite mediche e consulenze gratuite al Policlinico “G. Martino” di Messina in occasione della “Giornata nazionale del mal di testa”, in calendario venerdì 19 maggio. Necessaria la prenotazione.

L’appuntamento è per venerdì 19 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, presso il centro regionale per la Diagnosi e Cura delle Cefalee dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, di Messina (padiglione H, piano 1). Nel corso della mattinata, medici specialisti eseguiranno visite mediche e forniranno informazioni e consulenze gratuite a chi soffre di mal di testa.

«Il mal di testa – spiega il responsabile del Centro Cefalee, Dottor Massimo Autunno – è un disturbo molto frequente e l’emicrania, che ha una prevalenza a livello mondiale del 15-18% per anno, colpisce il sesso femminile con un rapporto di 3:1, influenzando in maniera significativa la qualità di vita durante gli anni di maggiore produttività. Il Centro esegue in media 750 prestazioni all’anno ed ha un elevato indice di attrazione dalle altre provincie siciliane e calabresi. Nel Centro cefalee il paziente viene seguito, con un approccio inizialmente diagnostico: vengono individuate le caratteristiche della cefalea, viene effettuato, laddove necessario, un approfondimento di tipo genetico, neurofisiologico e neuroradiologico sull’origine del dolore. Successivamente si passa alla fase terapeutica, che tiene conto dell’aspetto riabilitativo fisico, psicologico e farmacologico (incluso lo svezzamento nei casi di abuso farmacologico), con un attento “follow up”».

Il Centro di Riferimento regionale per la Diagnosi e Cura delle Cefalee si trova all’interno dell’Unità operativa complessa di Neurologia e Malattie Neuromuscolari diretta dal Prof. Carmelo Rodolico.

Mal di testa: visite gratuite al Policlinico di Messina. Come prenotare

Per sottoporsi a visita medica e ricevere una consulenza gratuita presso il centro Cefalee del Policlinico “G. Martino” di Messina occorre prenotare inviando una e-mail al seguente indirizzo: prenotazionicefalee@gmail.com. Le visite si svolgeranno dalle ore 8.30 alle ore 14.00 del 19 maggio.

(155)