Giornata del fiocchetto lilla: a Messina l’incontro sui disturbi del comportamento alimentare

Tavola rotonda dedicata ai disturbi del comportamento alimentare venerdì 11 marzo al Palazzo dei Leoni, nell’ambito delle iniziative organizzate per la Giornata del fiocchetto lilla. Il lilla, infatti, è il colore scelto per la sensibilizzazione nei confronti di queste problematiche diffuse in particolare, ma non solo, tra gli adolescenti. L’evento è promosso dall’U.O. Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) dell’ASP di Messina e dal Servizio di Prevenzione della Città Metropolitana di Messina.

La Giornata del fiocchetto lilla è stata istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2018 grazie all’impegno di Stefano Tavilla, padre di Giulia, morta a 17 anni per bulimia il 15 marzo 2011. Oggi, con l’approssimarsi di questa data in tutta Italia si svolgono iniziative volte a sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare come anoressia, bulimia, binge eating disorder, pica, disturbo da ruminazione e disturbo evitante/restrittivo.

Secondo una recente indagine, che si è conclusa a maggio del 2021, in Italia si contano circa 4mila morti ogni anno per DNA, circa 10 al giorno. Colpiscono soprattutto quattro principali fenomeni emergenti: aumento dell’autolesionismo negli adolescenti, aumento dei maschi (quadruplicati rispetto alle ultime rilevazioni), aumento dei suicidi negli adolescenti (rapporto di 1 a 6) e aumento dell’uso dei social (Instagram e TikTok) come diffusione dei disordini alimentari.

Tra le iniziative di quest’anno, l’ASP e la Città Metropolitana di Messina hanno quindi deciso di promuovere una tavola rotonda sull’argomento, che si terrà venerdì 11 marzo, a partire dalle 9.00 nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni. L’evento si chiama “Vedo Lilla” e si aprirà con un videomessaggio di Stefano Tavilla. Successivamente, interverranno diversi relatori. Sarà l’occasione per conoscere le realtà esistenti del SSN attive nel territorio siciliano e promuovere, in considerazione dell’inserimento dei disturbi del comportamento alimentare nei livelli essenziali di assistenza, l’adeguamento delle risorse, l’attuazione delle Linee Guida, l’identificazione di criticità e possibili prospettive.

A questo link la locandina con il programma dell’evento.

