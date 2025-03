Giornata dei beni culturali siciliani in memoria di Sebastiano Tusa: le iniziative

Per la Giornata dei beni culturali siciliani, il 10 marzo ci saranno eventi e ingressi gratuiti nei musei regionali. in occasione del sesto anniversario della tragica scomparsa di Sebastiano Tusa, avvenuta nel disastro aereo del 2019 in Etiopia, anche quest’anno la Regione proporrà numerose iniziative per celebrare la giornata dedicata al grande archeologo e assessore regionale.

Giornata dei beni culturali siciliani: alcuni eventi

L’assessore ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato ha commentato: «un’occasione per ricordare i suoi inestimabili lasciti, per proseguire nel solco da lui tracciato e trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la storia e per l’archeologia. Attingere dal passato per reinventare il futuro: questo il messaggio che la sua eredità ci affida».

Tra gli eventi più significativi si segnalano:

Parco archeologico Naxos Taormina: visita guidata gratuita alle 9 con l’archeologa Maria Grazia Vanaria e la guida Martine Fender. La visita di tre ore include il museo e le aree di scavo dell’antica Naxos. Il museo MaFra di Francavilla di Sicilia sarà aperto straordinariamente dalle 10 alle 14.

Museo Salinas di Palermo: alle 17, visita guidata gratuita organizzata da CoopCulture dedicata alla figura di Sebastiano Tusa e al suo contributo all’archeologia siciliana.

Galleria regionale di Palazzo Abatellis (Palermo): apertura straordinaria dalle 9 alle 13. Visite guidate alle 10 e alle 12 alla collezione e alla mostra su “Il Trionfo della Morte, Guernica e Crocifissione di Guttuso”.

Soprintendenza Beni culturali di Palermo: apertura straordinaria di vari siti, tra cui Palazzo della Cuba, Castello della Zisa, Palazzina Cinese e il Chiostro di Santa Maria Nuova a Monreale, con orari variabili tra le 9 e le 18.

Alla scoperta di parchi archeologici e musei

Museo Riso di Palermo: alle 11.30 visita guidata gratuita su 60 anni di arte contemporanea. Alle 16.30 presentazione dell’opera Cicero di William Kentridge, acquisita grazie a un bando del ministero della Cultura.

Museo regionale di Storia naturale di Palazzo d’Aumale (Terrasini): proiezione di documentari del ciclo “Tra natura e memoria” alle 10 e alle 16.

Parco archeologico di Himera, Solunto e Iato: domenica 9 marzo, convegno su volontariato e beni culturali. Lunedì, visite guidate all’antiquarium e al Tempio della Vittoria con l’Archeoclub d’Italia.

Parco archeologico di Selinunte: alle 10.30 visita guidata “L’archeologo racconta” dedicata ai templi della collina orientale e alle tecniche costruttive.

Parco archeologico di Segesta: alle 10.30 visita guidata al Tempio Dorico con approfondimento sull’architettura e il culto.

Museo Agostino Pepoli (Trapani): visite guidate gratuite alle collezioni alle 10 e alle 12. Apertura dalle 9 alle 18.

Parco Lilibeo di Marsala: alle 11 conversazione sulle anfore e i reperti subacquei con gli esperti Maria Grazia Griffo e Filippo Pisciotta.

Al Parco archeologico di Catania e Valle dell’Aci: ci saranno delle visite guidate alla chiesa di San Francesco Borgia (9-13 e 15-18) e apertura gratuita del Teatro Antico.

Parco Archeologico di Tindari: visite guidate ai siti di Milazzo, Tindari e Capo d’Orlando con dimostrazione di tecniche di restauro (9-14).

A questo link per scoprire tutte le altre iniziative.

