Oggi, venerdì 25 novembre 2022, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2022. In tutto il mondo, e naturalmente anche a Messina, associazioni e istituzioni organizzano eventi di sensibilizzazione, marce, incontri pubblici e attività di prevenzione. Vediamo cosa c’è in programma nella città dello Stretto.

La Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, ricordiamo, è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1999. Si tiene il 25 novembre. Con questa data si segna anche l’inizio dei sedici giorni di attivismo che precedono la Giornata mondiale dei diritti umani, fissata invece al 10 dicembre. Il suo colore simbolo è il rosso.

Giornata contro la violenza sulle donne: gli eventi del 25 novembre 2022 a Messina

Pubblichiamo, di seguito, gli eventi previsti oggi e nel weekend in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne:

Non una di meno – partenza alle 17.30 da piazza Antonello per il sit-in itinerante di Non una di meno, il principale movimento italiano contro la violenza sulle donne. L'arrivo è previsto a piazza Cairoli, dove si svolgeranno gli interventi. Tra i temi, oltre alle diverse forme di violenza, il gap salariale, le battaglie delle donne in Iran, Afghanistan, Kurdistan e in altri luoghi del mondo. L'evento è organizzato insieme a Arci Thomas Sankara, Cedav Onlus, CGIL Donne, Comitato 194

Orange the world – sedici giorni di eventi che partono oggi e si concluderanno il 10 dicembre contro la violenza sulle donne e per i diritti. Tra gli appuntamenti in programma: una panchina sarà dipinta di arancione nel Sagrato del Santuario di Montalto, l'illuminazione di alcuni palazzi e luoghi simbolo di Messina. Maggiori dettagli qui.

Gli eventi del Cirs Messina – punti informativi, spettacoli teatrali, eventi di sensibilizzazione. Anche il Cirs (Comitato italiano per il reinserimento sociale) partecipa alla giornata contro la violenza sulle donne. Tutti gli appuntamenti a questo link.

Colloqui psicologici al Policlinico di Messina – dalle 9.00 alle 13.00, presso il padiglione A, reparto di Psichiatria del Policlinico "G. Martino" di Messina, al piano rialzato, ci sarà la possibilità di avere colloqui gratuiti psicologici e psichiatrici, con consulenze anche del servizio sociale, dedicati alle problematiche di coppia. Si può partecipare con accesso diretto o prenotando il proprio appuntamento al numero 0902212093 nella fascia oraria tra le 9 e le 13. L'obiettivo è quello di agire in un'ottica di prevenzione per avere maggiore consapevolezza anche rispetto a quei "campanelli di allarme" che è bene imparare ad ascoltare per riconoscere in tempo comportamenti che spesso sfociano poi in gravi fenomeni aggressivi. Si può

"Questo non è amore" – oggi, 25 novembre, anche la Questura di Messina aderisce alla campagna della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne. A Messina, i poliziotti incontreranno gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "Verona Trento" che, terminato l'incontro, raggiungeranno i punti informativi dislocati in città. I punti saranno dalle 9.00 alle 13.00 a piazza Cairoli e dalle 16.00 alle 20.00 a piazza Duomo.

