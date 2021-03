Francesco Arena firma la “Colomba dello Stretto”, il dolce che unisce Sicilia e Calabria

A Pasqua 2021 nasce il dolce che unisce Sicilia e Calabria: è la “Colomba dello Stretto” ideata dal bakery messinese Francesco Arena, che mette insieme i sapori tipici delle due sponde per dar vita ad una nuova prelibatezza, in edizione limitata, capace di valorizzare l’eccellenza dei prodotti di entrambe le terre.

Il «dolce più iconico di Pasqua», già simbolo di pace, si arricchisce di nuovi significati e stringe in un unico abbraccio Messina e Reggio, la Sicilia e la Calabria. Un abbraccio che profuma di miele, canditi e vaniglia del Madagascar, ma anche di bergamotto candito di Calabria, dell’arancia candita siciliana, dell’uvetta di Pantelleria aromatizzata all’idromele di ape nera. È la nuova “Colomba dello Stretto” dolce pasquale tradizionale appena sfornata dalla cucina dell’Ambasciatore del Gusto Francesco Arena.

«Per il dolce più iconico di Pasqua – afferma il bakery messinese Francesco Arena – ho voluto valorizzare, oltre ai prodotti a km zero della Sicilia che utilizzo sempre nelle mie preparazioni, anche quelli della vicina Calabria. Così ho pensato subito al bergamotto, il cui sapore contrasta molto bene con il gusto del miele di castagno e si lega benissimo con tutti gli altri ingredienti. Si tratta di un prodotto che vuole rappresentare le due sponde dello Stretto, un’idea per me non nuova, considerato che qualche anno fa, avevo ideato il pane dello Stretto».

Ma com’è fatta la “Colomba dello Stretto”? I suoi ingredienti sono: lievito madre, farina, uova fresche, zucchero, burro di centrifuga, miele, canditi e vaniglia del Madagascar, bergamotto candito di Calabria, arancia candita siciliana, miele di castagno e ’uvetta di Pantelleria aromatizzata all’idromele di ape nera. Mentre i prodotti utilizzati ricordano quelli del panettone, la procedura di preparazione è molto più complessa. La colomba ha infatti bisogno di tre lievitazioni, di una cottura attenta e del giusto riposo prima di essere confezionata e messa in commercio.

Oltre alla nuova “Colomba dello Stretto”, per la Pasqua 2021, Francesco Arena propone nei due panifici di Messina (via Tommaso Cannizzaro) e S.Agata anche la colomba tradizionale, quella al cioccolato, e l’iconica Salina, realizzata con capperi di Salina canditi, uvetta di Pantelleria, mandorle di Avola e ricoperta di cioccolato bianco, granella di pistacchi e mandorle intere. È possibile ordinare le colombe e riceverle in tutta Italia, prenotandole al numero 090.9218792

(279)