Francesco Arena conquista il Gambero Rosso e conferma le 2 rotelle per la focaccia messinese

La focaccia messinese di Francesco Arena conquista ancora gli ispettori del Gambero Rosso, che riconfermano le due rotelle nella Guida Pizzerie d’Italia 2024. Soddisfatto il bakery chef e Ambasciatore del Gusto, che punta sempre più in alto: «Non ci fermeremo perché l’obiettivo è ottenere sempre il massimo ed il raggiungimento… di un doppio tris».

Oltre alle due rotelle per la focaccia, ottenute con un punteggio superiore rispetto all’anno precedente (da 80 a 84), il Panificio di Francesco Arena, situato a Messina al numero 137 di via Tommaso Cannizzaro, riconferma i 3 Pani, massimo riconoscimento nella Guida Pane & Panettieri d’Italia del Gambero Rosso.

Ma cosa dicono gli ispettori del Gambero Rosso sulla focaccia del panificio del messinese Francesco Arena?: «Si sfornano quotidianamente tante bontà. La focaccia di Francesco dall’ottimo impasto di base spesso e creato con un mix di farine idratate, condita con ingredienti del territorio di altissima qualità e cotta nel moderno forno elettrico, è molto ben fermentata e digeribilissima. La focaccia tradizionale condita con scarola, formaggio, pomodorini e acciughe è ottima e richiestissima, ma hanno molto successo anche le tante varianti. Buonissima anche la schiacciata, la versione chiusa da un disco di impasto più sottile e riccamente farcita. Una proposta alternativa sono gli arancini insolitamente cotti al forno e non fritti, i rustici di tanti tipi ed il ricco settore boulangerie. Il servizio è gentilissimo e preparato».

Soddisfatto il bakery chef messinese Francesco Arena: «Sono contentissimo di questo risultato – sottolinea, soprattutto nella valutazione del servizio e ambiente perché vuol dire che aver puntato sulle giovani quote rosa mi ha dato ragione, grato anche e soprattutto alle ragazze e ai ragazzi del laboratorio che ogni giorno sfornano tante delizie ed infine un grande grazie a mia moglie ed alle mie figli che mi hanno sempre supportato e supportato. Insomma credo di aver messo su una bella squadra e di esser riuscito ad essere un buon leader e non un capo. Non ci fermeremo perché l’obiettivo è ottenere sempre il massimo ed il raggiungimento… di un doppio tris».

La guida Pizzerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso è stata presentata il 28 settembre al Palazzo dei Congressi della Mostra d’Oltremare di Napoli.

