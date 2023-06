Il pane più buono di Messina? Quello di Francesco Arena

Francesco Arena prepara il pane più buono di Messina: a dirlo è il Gambero Rosso che riconferma i 3 pani nella guida “Pane & Panettieri d’Italia 2023”, premiando per il terzo anno consecutivo l’Ambasciatore del Gusto siciliano.

«Ringrazio il Gambero Rosso – ha detto Arena. Sono soddisfatto di questa riconferma che premia i sacrifici della mia famiglia e dei miei collaboratori. Un ringraziamento particolare va a chi tutti i giorni ci da la forza per andare avanti, i nostri clienti che trovano in noi un pezzo di famiglia. Il pane è condivisione e la famiglia è il porto sicuro in cui si condivide tutto».

«Quello del panettiere – ha aggiunto Francesco Arena – è un mestiere chiave perché la buona alimentazione parte da quel che tutti i giorni mettiamo nelle nostre tavole, e il pane da secoli è stato sempre l’elemento principe».

A questo link la classifica dei migliori panificatori italiani.

