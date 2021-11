Frana di Capo Alì, riapre la Strada Statale 114 (ma a senso unico alternato)

A comunicarlo è il sindaco Carlo Giaquinto, nel tardo pomeriggio di oggi, 5 novembre, riapre la Strada Statale 114, chiusa a seguito di una frana a Capo Alì. Gli interventi di messa in sicurezza, però, non sono ancora conclusi, quindi per il momento sarà possibile fruire solo di una corsia e vigerà il senso unico alternato.

Si continua a fare i conti con i danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito in particolare la Sicilia Orientale provocando frane e mareggiate lungo la costa ionica della provincia di Messina. Chiusa lo scorso lunedì 1 novembre a causa della caduta di alcuni massi sulla carreggiata, infatti, la Strada Statale 114 di Capo Alì riaprirà al transito nel tardo pomeriggio di oggi, 5 novembre, ma a senso unico alternato. I rocciatori dell’ANAS sono infatti intervenuti per rimuovere i massi e verificare le condizioni del costone, ma i lavori di messa in sicurezza proseguiranno anche nelle prossime settimane.

A riaprire, stando a quanto comunicato nei giorni scorsi, sarà la corsia lato valle. Gli operatori dell’ANAS provvederanno nelle prossime ore a posizionare i semafori per la regolamentazione del doppio senso di circolazione.

(9)