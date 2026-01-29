Fra memoria e cultura. Il Cimitero Monumentale di Messina diventa polo attrattivo per il turismo esperienziale

Il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, con nota dello scorso 20 gennaio, ha comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto “Percorso della memoria: un viaggio nell’arte funeraria del cimitero monumentale di Messina – turismo esperienziale”.

Il progetto è stato presentato dal Servizio Politiche Europee Pianificazione e Programmazione Strategica del Comune di Messina, su proposta dell’Assessore al Turismo Enzo Caruso e d’intesa con l’Assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli. L’iniziativa punta a trasformare il Gran Camposanto di Messina considerato, insieme a quelli di Genova e Milano, uno dei più importanti e artisticamente rilevanti cimiteri monumentali d’Italia e d’Europa, in un polo attrattivo per il turismo esperienziale, culturale e memoriale.

Cimitero monumentale Messina: un percorso esperienziale

Attraverso una serie di azioni integrate, il progetto mira a riqualificare, rendere fruibile e accessibile questo straordinario luogo. Un luogo che verrà restituito alla cittadinanza e promosso verso un pubblico nazionale e internazionale. Saranno realizzati percorsi guidati georeferenziati, con QR Code e audioguide, e sarà garantita la fruizione sostenibile anche a persone con disabilità, tramite mezzi elettrici adeguati.

Il percorso turistico-esperienziale metterà in risalto i principali elementi del Cimitero Monumentale:

il Cenobio – pregevole architettura neogotica dalla intensa espressività;

– pregevole architettura neogotica dalla intensa espressività; il Famedio – colonnato neoclassico, autentico Pantheon della storia cittadina;

– colonnato neoclassico, autentico Pantheon della storia cittadina; le Cappelle Gentilizia post terremoto – una “città ideale” in chiave neo-eclettica;

– una “città ideale” in chiave neo-eclettica; la Collina Sepolcrale Panoramica – con vista mozzafiato sullo Stretto;

– con vista mozzafiato sullo Stretto; valenze naturalistiche e botaniche – alberi rari e specie arboree di pregio;

– alberi rari e specie arboree di pregio; il Giardino all’Italiana all’ingresso – simbolo di solennità e cura estetica.

Il progetto intende unire questi elementi in un percorso narrativo che racconti la storia artistica, culturale e memoriale del cimitero. La visita sarà così un’esperienza immersiva, quasi un “trekking nella memoria e nell’arte funeraria”.

Cultura, memoria e turismo

Le azioni principali del progetto sono quattro:

itinerari artistici e storici interni , con focus su monumenti funebri di pregio, cappelle gentilizie e aree simboliche;

, con focus su monumenti funebri di pregio, cappelle gentilizie e aree simboliche; percorsi tematici esperienziali , con visite teatralizzate, realtà aumentata, app interattive e narrazioni in italiano, inglese e LIS;

, con visite teatralizzate, realtà aumentata, app interattive e narrazioni in italiano, inglese e LIS; formazione e impiego di guide locali e operatori culturali , in particolare giovani e disoccupati, con priorità a chi ha già partecipato a percorsi formativi europei di inclusione sociale;

, in particolare giovani e disoccupati, con priorità a chi ha già partecipato a percorsi formativi europei di inclusione sociale; eventi culturali elaboratori per scuole e cittadini, per promuovere la riflessione sul valore della memoria e dell’arte funeraria.

L’investimento complessivo del progetto è di € 299.888,80, di cui € 269.827,20 a carico del FESR (90%) e € 29.988,80 a cofinanziamento comunale (10%).

Gli assessori Caruso e Minutoli hanno dichiarato congiuntamente: «siamo orgogliosi di questo progetto. Valorizza uno dei luoghi più emblematici di Messina, un autentico museo a cielo aperto. Un’iniziativa che unisce cultura, memoria e turismo. Il Cimitero Monumentale diventa così un polo attrattivo per cittadini e visitatori internazionali. Grazie a questa sinergia tra turismo e gestione dei cimiteri, il Gran Camposanto tornerà a raccontare la storia, l’arte e la natura della nostra città in modo innovativo e accessibile a tutti».

