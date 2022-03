Fontalba Marathon Messina 2022: vincono Antonio Sgammeglia e Maria Giangreco

Dopo due anni di stop forzato, a causa della pandemia, è tornata la “Fontalba Marathon Messina 2022“, organizzata dalla Polisportiva Odysseus. «Un’edizione – si legge nella nota – simbolo della rinascita, con circa 330 atleti che avevano tanta voglia di correre lungo le strade del centro cittadino di Messina, anche per lanciare un messaggio di pace: le bombe non possono fermare la corsa dell’umanità verso un mondo migliore».

Alla manifestazione sono intervenuti i presidenti di Fidal Sicilia e Fidal Messina, Salvatore Gebbia e Nunzio Scolaro, oltre ai rappresentanti delle aziende che hanno sostenuto l’organizzazione, a cominciare dal title sponsor Fontalba. Il forte vento ha condizionato la gara, rendendo il compito più difficile agli atleti. Otto i giri previsti, di circa 5.274 km, per la “Maratona Antonello da Messina” (42.195 km, partenza ore 8:30 da Piazza Unione Europea), 4 volte per la “Mezza Maratona Eufemio da Messina” (21.097 km, partenza ore 10:30) e 2 volte per la “Shakespeare Run” (10.500 km, partenza ore 9:00).

I vincitori della Fontalba Marathon Messina

A vincere la nuova edizione della Fontalba Marathon Messina sono stati Antonio Sgammeglia, corridore del Marathon Team Canicattì, arrivato al traguardo, sulla canonica distanza di 42,195 km, in 3h17’04”. Tra le donne, invece, ha vinto Maria Giangreco che ha chiuso il percorso in 3h42’09”

«Dopo tanti anni da maratoneta, – ha detto Sgammeglia – anzi ultra-maratoneta, questa è la prima vittoria. Avevo ottenuto in passato un terzo posto assoluto alla Maratona di Palermo. Per il sottoscritto vale dunque tantissimo». «Sono soddisfatta, – ha detto Maria Giangreco – per me è un bel risultato. Nonostante le difficoltà a causa del vento è stata una bella gara, ottimamente organizzata, che mi è piaciuta tanto».

Tutti i risultati

Al secondo posto è arrivato Santo Monaco dell’Ultrarunning Ragusa in 3h17’43”. Terzo classificato Andrea Garofalo, anche lui dell’Ultrarunning Ragusa, in 3h29’47”. Quarto Fabio Mei della Podistica Pattese in 3h30’03”, quinto Francesco De Luca della Polisportiva Albatros Messina 2.0 in 3h33’11”. Per quanto riguarda le donne, invece, al secondo posto Matilde Rallo della Polisportiva Marsala Doc in 3h54’08”, terza Carmela Bivona dela Polisportiva Albatros 2.0 in 3h57’21”

La “Mezza Maratona Eufemio da Messina” di 21,097 km, su quattro giri da percorrere, è stata invece vinta da Franco Carpinteri (Megara Running) in 1h17’55”, davanti a Guido Andaloro (Meeting Sporting Club Running), giunto in 1h18’50”. Terzo gradino del podio per Emanuele Sesti (Libertas Atl. Lamezia) in 1h20’38”. Vincenza Stancampiano (Cus Palermo) ha battuto la concorrenza tra le donne, primeggiando in 1h39’41”. Seconda la francese Hermance Guillon (Runcard) in 1h41’58”, terza Morena Sestito (Run For Catanzaro) in 1h43’15”.

La “Shakespeare Run” di 10,5 km, in due tornate, ha fatto registrare il successo al maschile del giovane Saverio Filippo Amasi dell’Atletica Savoca, in 36’36”. Alle sue spalle Carmelo Galeano (Podistica Messina) e Loris Bartolone (Atl. Amatori Regalbuto), entrambi arrivati in 40’20”. Tra le donne vittoriosa l’ucraina Nadiya Sukharyna (Torre Bianca) in 42’43”, poi Rossella Granà (Podistica Messina) in 46’44” e Rosa Ciccione (Atletica Sciuto) in 47’08”.

