“Fontalba Marathon 2022”: dopo due anni di stop, si torna a correre con la Maratona di Messina

La pandemia aveva costretto i messinesi a restare a casa per due anni di fila. Ora, nel 2022, la Maratona di Messina “Fontalba Marathon” è di nuovo qui con un ricco programma agonistico per domenica 27 marzo, malgrado le restrizioni anti-Covid ancora in vigore.

La presentazione della manifestazione sportiva è avvenuta nella giornata di oggi, mercoledì 23 marzo, nella Sala Ovale del Comune di Messina, alla presenza di Antonello Aliberti della Polisportiva Odysseus, il delegato CONI di Messina, Francesco Giorgio, la dottoressa Agata Bubak del Lions Club Messina, l’ex assessore alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli e del presidente FIDAL Messina Nunzio Scolaro.

«La gara rappresenta la nostra città – ha detto Nunzio Scolaro – e per la nostra città siamo sempre disponibili. La gara deve diventare un punto di riferimento, ma per farlo oltre all’aiuto degli sponsor serve il coinvolgimento delle istituzioni cittadine, odierne e future. Dobbiamo cercare, come città, di poter allargare i nostri orizzonti, perché ci sono città come Palermo a cui noi non abbiamo nulla da invidiare, ma dove hanno un occhio più attento e permettono di fruire tutta la città. Per un maratoneta fare sempre quei 5 km non è il massimo».

«È stato fatto – dichiara l’ex assessore Minutoli – un lavoro imponente per garantire la sicurezza dei corridori. Il percorso è abbastanza ampio e comporterà la chiusura di alcune intersezioni sia a monte che a valle per consentire ai mezzi di sicurezza di presidiare i luoghi per le emergenze. Sono stati predisposti 144 blocchi lungo tutto il percorso con 60 volontari coordinati dall’ufficio della protezione civile di Messina».

Il percorso confermato prevede infatti un giro di 5.274 km, ripetuto 8 volte per la “Maratona Antonello da Messina” (42.195 km, partenza ore 8:30 da Piazza Unione Europea), 4 volte per la “Mezza Maratona Eufemio da Messina” (21.097 km, partenza ore 10:30) e 2 volte per la “Shakespeare Run” (10.500 km, partenza ore 9:00).

Il tempo stimato dall’organizzazione per la vittoria finale è di 2 ore e 40 minuti, mentre i concorrenti previsti, secondo Antonello Aliberti, dovrebbero essere intorno ai 400, la metà dei partecipanti visti negli ultimi anni.

La gara sarà controllata dal Gruppo Giudici Gara della FIDAL, mentre Timing Data Service si occuperà del cronometraggio. Al termine, verranno premiati per ciascuna specialità i primi tre uomini e le prime tre donne arrivate al traguardo e i primi tre atleti classificati delle categorie FIDAL.

Nell’ultima edizione, datata 2019, ad aggiudicarsi la Maratona fu Lorenzo Lotti, tesserato per la Corri Forrest, con il tempo di 2 ore 31 minuti e 53 secondi. Tra le donne festeggiò Matilde Rallo della Polisportiva Marsala Doc in 3 ore 59 minuti e 52 secondi.

Il percorso della Maratona di Messina 2022

Di seguito il percorso in dettaglio della Maratona di Messina 2022 con l’elenco delle strade di passaggio degli atleti:

PARTENZA

Piazza Unione Europea/Viale Garibaldi (corsia lato monte in direzione della Statua di Messina)

Viale Garibaldi corsia lato monte;

Via Loggia dei Mercanti in direzione Corso Cavour;

Via Argentieri;

Via Consolato del Mare in Direzione Corso Cavour;

Via C. Colombo in direzione Piazza Duomo;

Piazza Duomo in direzione Via 1° Settembre;

Via 1° Settembre in direzione Via Garibaldi;

Viale Garibaldi in direzione sud verso Via T. Cannizzaro;

Piazza Cairoli dentro la linea del tram in direzione sud;

Viale San Martino lato monte in direzione sud fino al Viale Europa;

Inversione di marcia al Viale Europa;

Viale San Martino lato valle in direzione Piazza Cairoli;

Piazza Cairoli lato valle;

Via G. Bruno;

Viale T. Cannizzaro in direzione Viale S. Martino;

Via 1° Settembre in direzione Via Garibaldi;

Via Sant’Elia in direzione Via Garibaldi;

Viale Garibaldi lato valle in direzione nord fino al Viale Boccetta;

Inversione di marcia al Viale Boccetta senza attraversarlo;

Viale Garibaldi in direzione Piazza Unione Europea;

ARRIVO

Piazza Unione Europea/Viale Garibaldi (corsia lato monte in direzione della Statua di Messina).

