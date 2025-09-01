Fondazione Messina per la Cultura: gli appuntamenti finali al Monte di Pietà

Sta per volgere al termine la programmazione degli appuntamenti promossi dalla Fondazione Messina per la Cultura. Questi ultimi sono in collaborazione con il Comune di Messina e con la Città metropolitana di Messina nell’ambito del Festival delle Arti e del Pensiero.

Carlo Cottarelli al Monte di Pietà

Domani, martedì 2 settembre, Carlo Cottarelli presenterà alle 21 al Monte di Pietà il suo ultimo libro Senza giri di parole, edito Mondadori Strade Blu. L’ingresso è gratuito, ma esclusivamente su prenotazione e fino a esaurimento disponibilità al seguente link: Prenotazione evento Carlo Cottarelli.

In un tempo di profonde incertezze e instabilità, Cottarelli fa il punto con schiettezza e rigore su sette grandi sfide globali che stanno plasmando il nostro presente e determineranno il futuro sociale ed economico: dal riassetto del potere internazionale tra Cina e Stati Uniti e l’ascesa delle nuove potenze globali, al ruolo delle multinazionali tecnologiche, dalle minacce del riscaldamento globale ai flussi migratori. E poi ancora dalle tensioni interne all’Unione europea al calo demografico, fino alla situazione economica italiana. Carlo Cottarelli, economista, dirige l’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e insegna nella stessa Università. Laureato a Siena e con un master alla London School of Economics, ha lavorato alla Banca d’Italia, all’Eni, al Fondo Monetario Internazionale (di cui è stato direttore del Dipartimento di Finanza Pubblica e direttore esecutivo nel Board) e come commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica in Italia.

Fondazione Messina per la Cultura: appuntamento finale

Sempre al Monte di Pietà, giovedì 4 settembre alle ore 21 andrà in scena Noi e la Costituzione di e con Luigi de Magistris e con Andrea de Goyzueta e Serena Pisa. Si tratta dell’appuntamento conclusivo per il 2025 del Festival delle Arti e del Pensiero.

L’ingresso è sempre gratuito ma esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento disponibilità al seguente link: Prenotazione evento Luigi de Magistris.

Lo spettacolo punta i riflettori su storie costituzionalmente orientate, partendo dall’attenta narrazione di quei sistemi di potere che impediscono la piena realizzazione democratica di un paese e che ne ostacolano l’attuazione costituzionale, per arrivare alla rievocazione di momenti di grande risveglio collettivo e partecipazione popolare. Dal suo appassionato racconto personale di pubblico ministero in Calabria prima e di sindaco di Napoli poi, Luigi de Magistris porta sul palcoscenico un pezzo di storia italiana fino ai giorni nostri, intervallato da letture e canzoni. Un racconto che diventa storia collettiva di impegno civile, un inno alla non rassegnazione e all’attuazione dal basso della Costituzione.

