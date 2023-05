Focaccia, pitoni e arancini: Francesco Arena porta un po’ di Messina a Dubai

Masterclass e live cooking show: la focaccia, i pitoni e gli arancini di Messina protagonisti a Dubai grazie all’ambasciatore del Gusto, Francesco Arena, che, ospite di Media One Hotel e Studio One Hotel, farà conoscere alcune delle più importanti tradizioni gastronomiche messinesi anche negli Emirati arabi. Prima della partenza, ci ha raccontato cosa farà (e cosa cucinerà) esattamente.

Ad augurare buon viaggio a Francesco Arena, pronto per partire per questa nuova avventura oltre i confini dello Stretto di Messina, il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Attività Produttive, Massimo Finocchiaro.

«Ho conosciuto lo chef Arena nell’ambito degli ambasciatori del gusto – ha commentato il Primo Cittadino. Loro fanno conoscere e degustare le tradizioni gastronomiche in tutto il mondo. L’idea è quella di esportare le nostre eccellenze enogastronomiche all’estero. Farà comprendere come nasce la nostra focaccia. Lo ringrazio per quello che fa e sta facendo a livello locale e internazionale».

A seguire, l’assessore Massimo Finocchiaro: «L’incontro di oggi mostra come ci sia un interesse dall’estero per i nostri prodotti tipici. Quando parliamo di masterclass parliamo proprio di questo».

Dulcis in fundo (anche se oggi siamo più sul salato), Francesco Arena ha spiegato cosa preparerà e cosa farà esattamente a Dubai: «Partiremo dalla focaccia messinese, faremo arancini, pitoni, anche un panino gourmet. Poi ci sarà una serata didattica dedicata alla brioche col tuppo. Faremo la focaccia in due modi diversi, quella classica e una versione modernizzata con gli ingredienti a crudo per fare esaltate i sapori. Mi porterò gli ingredienti da qui, perché trovare fuori la tuma è difficile. Inoltre, per me avere la filiera corta è importante».

Il bakery chef Francesco Arena, sarà ospite di Media One Hotel e Studio One Hotel dal 9 al 12 maggio. Sarà il protagonista, insieme ai nostri prodotti tipici locali, di una quattro giorni di live show cooking e masterclass dedicati al pane, a focaccia, pitoni e tantissimo altro.

