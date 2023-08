Ferragosto 2023, stretta della Prefettura: controlli interforze nei luoghi della movida di Messina

Controlli intensificati interforze a Messina e provincia in occasione del Ferragosto 2023: questo quanto disposto dalla Prefettura a seguito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Osservati speciali, i luoghi di ritrovo della movida notturna, in particolare lidi, piazze e borghi.

Nei giorni scorsi, il Prefetto di Messina, Cosima di Stani, ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con l’obiettivo di varare le misure da adottare in vista del 15 agosto 2023. In particolare, si è deciso di implementare i servizi di controllo e vigilanza interforze nelle vie dello shopping cittadino, nelle zone dei lidi e della movida in generale, per contrastare eventuali reati di tipo predatorio, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, l’organizzazione di raduni e feste illegali come i rave party,

Nell’implementazione dei servizi di controllo, il prefetto di Messina, Cosima di Stani ha coinvolto i Sindaci e i Commissari Straordinari, chiedendo loro la massima collaborazione dei corpi di Polizia Municipale. Apposite direttive, inoltre, sono state adottate per rafforzare tutti i servizi di soccorso pubblico per fronteggiare efficacemente ogni possibile emergenza. In questo frangente è stato chiesto ai Primi Cittadini di comunicare alla Protezione Civile quali sono le zone del territorio da tenere maggiormente sotto controllo; è stato coinvolto il Commissario Straordinario dell’ASP di Messina, così come i Direttori Generali degli ospedali. Infine, è stato chiesto ai Vigili del Fuoco di garantire massima funzionalità e operatività, in caso di incidenti stradali o di emergenze di protezione civile.

Si ricorda, inoltre, l’ordinanza emanata nei giorni scorsi dal sindaco di Messina, Federico Basile, che vieta falò, alcol e accampamenti in spiaggia, modificando al contempo gli orari della movida estiva e in particolare del weekend di Ferragosto 2023.

(15)