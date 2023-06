Fermo navi Caronte & Tourist: «Al lavoro per garantire i servizi per le isole minori»

Nuovo fermo per sei delle navi di Caronte & Tourist che coprono le tratte delle Isole Minori in Sicilia e cresce la preoccupazione per il mantenimento dei collegamenti e dei servizi. A replicare è direttamente la compagnia di navigazione, che assicura: «Faremo di tutto per garantire i servizi per le isole minori utilizzando altre navi ed evitare problematiche per i trasporti in questo periodo, dove sono maggiori le presenze di turisti».

La notizia è arrivata questa mattina. Dopo il sequestro del 6 giugno di tre traghetti di C&T Isole Minori; la Guardia di Finanza ha disposto il fermo di altre sei navi, che servono le isole Eolie e Ustica. All’Ansa la Società ha dichiarato: «Siamo al lavoro per garantire tutte le tratte previste e fare in modo che non ci siano disguidi per gli utenti. Già oggi ci sarà una prima nave in servizio di pomeriggio per garantire la tratta Trapani Pantelleria».

Intanto, a mostrare una certa preoccupazione è la Federalberghi Isole Minori della Sicilia: «Si tratta di una situazione insostenibile – scrive in una nota il presidente Christian Del Bono – che rischia di mettere in ginocchio l’economia delle isole minori con pesanti penalizzazioni tanto per coloro che nelle isole ci vivono quanto per i numerosi visitatori che in questo periodo dell’anno ne fanno metà di vacanza. Si interrompono così i servizi essenziali facendo venire meno alcuni diritti basilari sanciti dalla legge e dalla Costituzione, quali la mobilità dei cittadini e la continuità territoriale. Si perde, quindi, la capacità di approvvigionamento di derrate alimentari, medicine, carburante ecc.».

(Foto di repertorio)

