Sottoposti a fermo sei traghetti di Caronte & Tourist Isole Minori

Sottoposte a fermo altre sei navi di Caronte & Tourist isole minori, che servono le isole Eolie e Ustica. Si tratterebbe dei traghetti Vesta, Isola di Vulcano, Sansovino, Isola di Stromboli, Antonello da Messina e Pietro Novelli.

Il provvedimento arriva dopo quello del 6 giugno, quando tre navi della flotta di C&T Isole Minori – la nave “Bridge”, attiva sulle isole Eolie, la “Helga”, impiegata sulla rotta Palermo-Ustica, e la “Ulisse”, utilizzata nel traffico merci sullo Stretto di Messina – erano state poste sotto sequestro perché ritenute dalla Procura di Messina non idonee al trasporto di disabili, anziani, donne in gravidanza, persone con passeggini al seguito e quindi in generale alle persone con mobilità ridotta.

Secondo quanto scrive la Gazzetta del Sud e riporta l’Agenzia di Stampa Ansa, adesso ci sarebbero nuove acquisizioni perché per raggiungere la cifra decisa dal gip di 29 milioni di euro del sequestro, le prime non erano sufficienti. Il sequestro rappresenterebbe in sostanza il seguito dell’operazione “Alto Mare”, che nel 2020 aveva portato al sequestro di altre tre navi di Caronte & Tourist. Sotto esame in questa inchiesta, riporta ancora l’Ansa, ci sarebbe la gara regionale da 44 milioni del 2016 e ancora vigente.

(Foto di repertorio)

FONTE: Ansa

(9)