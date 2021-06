Europei 2020, spettacoli ed eventi: a Torre Faro “si fa Estate” con il palinsesto di ATM

Quest’anno le partite di calcio degli Europei 2020 si possono guardare anche nell’isola pedonale di Torre Faro sul maxi-schermo montato da ATM Messina Spa. Il calendario stilato dalla Partecipata comunale, però, prevede tutta una serie di eventi e spettacoli per l’estate messinese, che saranno svelati nei prossimi giorni. Vediamo intanto il programma delle partite.

Lo scorso 26 giugno, ATM ha montato in piazza a Torre Faro un maxi-schermo per consentire ai cittadini di assistere alle partite degli Europei di calcio 2020. Nella prima serata, quantificano in Azienda, «150 persone hanno potuto tifare per la Nazionale nel cuore dell’Isola pedonale, che si è così animata per l’occasione».

L’evento, però, non è a sé stante e fa parte di un cartellone più ampio, denominato #FareEstate che prevede, oltre alla trasmissione delle partite, anche una serie di spettacoli ed eventi che si svolgeranno all’interno dell’isola pedonale di Torre Faro fino al 10 settembre (l’isola pedonale, si precisa, sarà in vigore fino al 15 settembre).

In attesa che i prossimi venga reso noto il palinsesto completo, ecco il calendario dei prossimi appuntamenti con gli Europei 2020 a Torre Faro:

29 giugno – Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina;

2 luglio – Svizzera-Spagna e Belgio-Italia ;

; 3 luglio – Repubblica Ceca-Danimarca;

6 luglio;

8 luglio;

11 luglio – Finale.

(3)