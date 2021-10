Estate Trenitalia. Oltre 500mila presenze nei weekend sui treni turistici. Prosegue anche in autunno il Taormina link

Sono state circa 520 mila le persone che nei fine settimana estivi, dal 13 giugno al 26 settembre, hanno scelto i treni regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) per raggiungere le rinomate mete turistiche della Sicilia grazie ai nuovi servizi introdotti per l’estate 2021 e alla conferma di alcuni itinerari già apprezzati lo scorso anno. In totale sono state circa 2 milioni e mezzo le persone che hanno viaggiato a bordo dei treni regionali durante l’intero periodo estivo.

L’estate di Trenitalia in Sicilia, di concerto con la Regione Siciliana committente del servizio, ha proposto i servizi Cefalù Line e Barocco Line anche quest’anno molto graditi dai viaggiatori e i nuovi Etna link, Taormina Line e Taormina link. Quest’ultimo servizio, che collega la stazione di Giardini al centro di Taormina, grazie ai bus di ASM Taormina, proseguirà anche per i mesi autunnali.

Su richiesta della Regione Siciliana, il Barocco Line, itinerario molto apprezzato dai viaggiatori che collega Siracusa e Donnafugata passando per Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa Ibla e Ragusa, sarà attivo anche domenica 10 e 17 ottobre.

Apprezzate anche le promozioni pensate da Trenitalia per incentivare l’uso del treno. Particolarmente gradita la promozione Junior che ha permesso a bambini e ragazzi fino a 15 anni, accompagnati da un adulto over 25, di viaggiare gratuitamente sui treni regionali in Sicilia, scelta da circa 32.700 persone.

(9)