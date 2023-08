“L’estate addosso” 2023: riaperte le domande per i soggetti ospitanti a Messina

Aziende di Messina al rapporto: il Comune ha riaperto le domande per i soggetti ospitanti i ragazzi e le ragazze de “L’Estate addosso”. In sostanza, si cercano imprese che vogliano consentire ai giovani messinesi che partecipano al progetto di svolgere l’attività al loro interno. Vediamo come funziona, i requisiti e i termini.

Grande successo per l’edizione 2023 de “L’estate addosso”, l’iniziativa di inclusione sociale del Comune e di Messina Social City che offre borse lavoro da 600 euro al mese per i giovani tra i 16 e i 25 anni in condizioni di disagio economico. Sono state infatti 1.184 le domande presentate, 484 in più rispetto ai posti previsti, cui Palazzo Zanca ha deciso di dire di “sì”, ampliando la portata del progetto. Aumentati i beneficiari, adesso il Comune e la Social City cercano ulteriori aziende intenzionate a partecipare.

“L’Estate addosso” 2023 Messina: come fare domanda per diventare soggetti ospitanti

Per “soggetto ospitante” si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale vengono realizzate le attività progettuali.

Requisiti

Il Soggetto Ospitante deve essere:

iscritto al Repertorio economico amministrativo (REA);

in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC);

in possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui degli artt. 94-98 del D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici);

in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche;

con sede operativa presso la quale si svolgerà l’attività prevista dalla B.I.S. nel territorio regionale.

Tra i soggetti ospitanti nel corso delle varie edizioni ci sono state diverse aziende, tra cui anche l’AMAM e la MessinaServizi Bene Comune.

Come fare domanda

È possibile fare domanda per ospitare i partecipanti al progetto “L’estate addosso” a Messina fino alle ore 23.59 del 2 settembre 2023. Per candidarsi occorre collegarsi a questo link.

(28)