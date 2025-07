Estate 2025. Presentato il cartellone degli eventi a Messina: cultura, arte e spettacolo

Presentato questa mattina a Palazzo Zanca il cartellone degli eventi estivi di Messina 2025. Il calendario estivo delle iniziative è promosso dalla Fondazione Messina per la Cultura insieme con l’Amministrazione comunale e la Città Metropolitana di Messina che ha messo a disposizione il Monte di Pietà per ospitare buona parte degli eventi.

La Fondazione vuole valorizzare i luoghi simbolo della Città e il suo patrimonio storico e identitario con la cultura, l’arte e lo spettacolo.

Eventi estate Messina 2025: esportare le eccellenze messinesi

Il sindaco di Messina Federico Basile, nell’introdurre il cartellone degli eventi estivi di Messina 2025 si è detto orgoglioso del lavoro svolto fino a qui. In particolare, ha affermato: «oggi inauguriamo in maniera ufficiale il lavoro della Fondazione Messina per la Cultura. La Fondazione non è solo un contenitore ma ha uno spirito legato a tutto ciò che Messina riesce ad esprimere. Questo serve a far capire che gli sforzi che facciamo a livello comunale riguardano tutta la città. Stiamo cercando di coprire tutti quelli che sono i settori di intervento di cui Messina ha bisogno».

Il Primo Cittadino ha inoltre sottolineato che lanciare in maniera ufficiale un calendario legato alla Fondazione non è una duplicazione di eventi che fa il Comune. Si tratta di un sistema in base al quale ci si è messi insieme per dare un valore più significativo. A tal proposito, non è mancato il riferimento al Monte di Pietà che sarà riempito con eventi affini al luogo. «Passare per le periferie, vivere e riscoprire i villaggi con la cultura. Dare un peso a tutte le realtà della nostra città. Questo è lo spirito della Fondazione» – ha concluso.

Anche l’assessore Massimo Finocchiaro ha ricordato l’obiettivo che la Fondazione si prefissa: esportare a livello nazionale e internazionale le eccellenze messinesi. Per fare ciò, è importante avere un supporto a livello istituzionale e con chi lavora sul territorio e sposa progetti di questa natura. «A supporto alle attività della Fondazione, oggi presentiamo con orgoglio il supporto di Tyche Bank. L’istituto bancario ha sempre rafforzato l’impegno di ecosostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale. Siamo orgogliosi di dare questa notizia perchè lavorare insieme sarà un vanto per tutti. Che questo calendario possa partire nel modo migliore possibile» – ha spiegato.

Tyche Bank si occupa anche di supportare progetti inclusivi, educativi ed economico-sostenibili.

Valorizzare Messina con la cultura

L’assessore Enzo Caruso ha posto l’attenzione sul ruolo della cultura per la città: «grazie a questo programma la cultura è ancora di più rappresentativa della città. La cultura e la conoscenza si agganciano a tantissimi settori che portano Messina a riappropriarsi di un ruolo fondamentale nel Mediterraneo».

Il sovrintendente della Fondazione Messina per la Cultura, Rosario Coppolino ha elencato gli appuntamenti del calendario degli eventi dell’estate 2025 a Messina. «Portare la mia esperienza in questo contesto è per me un’opportunità. Da febbraio, insieme al consiglio di indirizzo, abbiamo lavorato per proporre dei progetti. È opportuno da parte nostra valorizzare il patrimonio stimolando ciò che riguarda la cultura. Fondamentale, l’aver intrattenuto dei rapporti con gli operatori del settore che con impegno portano avanti i loro progetti» – ha dichiarato.

Coppolino ha ringraziato il supporto di Tyche Bank, ricordando come lo scambio di idee e progetti sia fondamentale. «Abbiamo cercato di sostenere le iniziative che già esistevano e abbiamo dato loro sostegno sia in termini di patrocinio che economico» – ha spiegato.

Gli eventi estivi di Messina 2025

Tra gli appuntamenti del cartellone degli eventi estivi di Messina 2025 si ricordano:

i concerti al Monte di Pietà;

il Festival delle Arti e del Pensiero;

le Periferie Culturali;

Esoteric’Arte nella Chiesa di Santa Maria Alemanna.

Il primo concerto al Monte di Pietà inizierà stasera martedì 1 luglio. Appuntamento alle ore 21:00 con “Mediterrango”.

Il Festival delle Arti e del Pensiero è in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina.

La Chiesa di Santa Maria Alemanna a settembre sarà protagonista di un ciclo di cinque appuntamenti. Il tutto sarà dedicato alla “cultura esoterica”. Si tratteranno argomenti di psicosintesi, tarocchi, I-Ching, astrologia e tradizione magiche. Gli incontri saranno a cura di Elio Crifò. Altre iniziative riguardano l’audiovisivo come lo Zancle Film Festival nei forti di Messina. Qui, i giovani valorizzeranno questi spazi. Spazio anche alla scrittura cinematografica e attenzione alle arti figurative con la Biennale di Messina.

In conclusione, il sindaco ha evidenziato: «ci sono tanti luoghi della città che non conosciamo abbastanza. Le attività che abbiamo presentato oggi hanno bisogno di grande sinergia. È la prima volta che parte un progetto con un istituto di credito cittadino. Una collaborazione non fine a se stessa ma veicolo di sinergie».

(12)