“Esplorazioni” a 6 mani. Al Barrracuda di Messina la pizza incontra la cucina d’autore

Cosa succede quando pizza e cucina d’autore si incontrano? Lo abbiamo scoperto ieri sera alla pizzeria Barrracuda di Messina dove i fratelli pizzaioli Francesco e Giovanni Amante hanno accolto nella loro cucina un ospite speciale: lo chef Roberto Campo. Da questo incontro è nato “Esplorazioni” a 6 mani, una cena evento in cui la protagonista indiscussa è stata la pizza gourmet.

Da fare da cornice alla serata la splendida vista sullo Stretto di Messina che caratterizza la pizzeria Barrracuda di Marian La Spada, aperta in riva al mare tutto l’anno. Quella proposta ieri sera non è stata una semplice cena, ma un vero e proprio viaggio gastronomico fatto di profumi, sapori e colori che hanno cullato il palato tra terra e mare. Se da un lato i pizzaioli Francesco e Giovanni Amante hanno trasmesso tutto il loro amore verso le materie prime del territorio, lo chef messinese Roberto Campo, con la sua creatività, ha reso tutto sofisticato e affascinante.

Sfiziose le montanarine, semplicemente deliziosa la pizza Margherita, sorprendente la pizza con le cozze che ha inebriato il palato con il suo intenso sapore di mare. Una menzione particolare la merita, senza dubbio, la pizza La lunga Ala del Mare in cui la protagonista era l’alalunga, accompagnata dall’immancabile cipolla. Una pizza gourmet ideata dallo chef Campo che ha creato l’abbinamento prefetto tra condimento e l’irresistibile impasto della pizzeria Barrracuda.

La pizza dei fratelli Amante si contraddistingue per forma e sostanza. Un soffice bordo a canotto la rende riconoscibile, il topping è studiato ad arte per soddisfare la clientela più esigente. Il risultato è una pizza leggera e golosa preparata con un impasto indiretto, idratato all’ottanta per cento con 2 prefermenti (biga e autolisi) e una maturazione che arriva a superare le 72 ore. Il risultato è una pizza digeribile, leggera e con la giusta croccantezza. Una qualità indiscussa che ha portato alla Pizzeria Barrracuda importanti riconoscimenti: è stata segnalata tra le eccellenti dalla prestigiosa guida Top 50 Pizza di Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere.

+3

Loading... ×

Il Menù

Entrèe

Montanarina Norma e Montanarina Cetara

Pizza Regina Margherita

Pizza Anema e Cozze

Pizza Toledo

Pizza La lunga Ala del Mare

Cheesecake al cioccolato bianco

Le diverse portate sono state accompagnate dalle etichette dell’azienda vinicola messinese “Le Casematte” di Gianfranco Sabbatino e Andrea Barzagli. Nello specifico è stato possibile degustare: il Rosematte, il Peloro Bianco, il Peloro Rosso e il Nanuci. Il dessert, invece, è stato servito con un Montenegro Tonic.

(14)