Emergenza incendi in Sicilia, Rinaldo: «Serve presidio Vigili del Fuoco per Messina Sud»

Un nuovo presidio dei Vigili del Fuoco nella zona Sud di Messina: questa la richiesta che riemerge dalle fila del Consiglio Comunale, in particolare dal consigliere Raffaele Rinaldo, a seguito degli incendi che hanno colpito la città dello Stretto nei giorni scorsi.

Facciamo un passo indietro. A marzo 2023 i consiglieri comunali Raffaele Rinaldo e Giuseppe Villari avevano presentato un atto di indirizzo, votato favorevolmente dall’Aula, per chiedere l’istituzione di un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco che coprisse i villaggi della zona Sud di Messina. A qualche mese di distanza, dopo gli incendi che hanno devastato le colline della città dello Stretto la scorsa settimana, il consigliere Rinaldo ripesca l’atto di indirizzo e ne chiede una messa in pratica in tempi brevi.

«Da Vigile del Fuoco addetto ai lavori – sottolinea l’esponente del Consiglio Comunale –, posso assicurare che tutta la macchina organizzativa predisposta per questo genere di episodi si è subito messa in moto, adottando tutte le misure e le contro misure utili a fronteggiare questo tipo di avvenimenti. Sia il COC (Centro Operativo Comunale) con i suoi volontari e i suoi mezzi, che i Vigili del Fuoco con l’aiuto della colonna mobile proveniente dalla Campania e con il raddoppio del personale dei turni di servizio, ha fatto in modo da scongiurare, nonostante tutto, danni peggiori».

Fatta questa premessa, però, Rinaldo ribadisce l’importanza di un nuovo presidio: «Un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco nella zona sud di Messina significherebbe avere in modo fisso e costante la presenza di almeno 28 unità operative in più di personale professionalmente formato, significherebbe accorciare i tempi di risposta e di aiuto per qualsiasi tipo di evento, un maggiore controllo del territorio e soprattutto maggiore sicurezza e serenità per i cittadini. Oggi che il peggio sembra essere passato e prima che i riflettori si spengano su un tema così delicato come quello della sicurezza e su questi eroi ricordati, purtroppo spesso, solo in determinate circostanze, rivolgo un invito a tutti i Parlamentari messinesi di qualsiasi colore e schieramento politico, nazionali e regionali, a fare fronte comune ed interagire in modo sinergico per agevolare e accelerare l’iter burocratico del documento che arriverà al Ministero dell’Interno per volontà di tutto il civico consesso di Messina».

Perché venga effettivamente istituito un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco a Messina serve infatti il via libera dal Ministero dell’Interno.

