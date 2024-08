Emergenza idrica a Messina: si parte con la distribuzione alternata dell’acqua

Parte oggi, lunedì 5 agosto, il nuovo piano di distribuzione controllata dell’acqua a Messina. In collaborazione con l’amministrazione comunale, l’AMAM ha adottato un piano temporaneo che prevede l’erogazione di acqua a giorni alterni in alcune zone del centro e della zona nord della città dello Stretto, quelle in cui la crisi idrica sta causando maggiori disagi.

A spiegare il nuovo piano e i benefici che dovrebbe portare alla popolazione è stato il sindaco di Messina, Federico Basile. «Il piano di distribuzione controllata della risorsa idrica è una misura ulteriore messa in campo per garantire risposte mirate. Procederemo a diversificare e ottimizzare l’erogazione per fronteggiare i problemi legati alla scarsa pressione, assicurando che l’acqua arrivi nelle case dei cittadini delle zone più critiche. L’operazione porterà un duplice beneficio: maggiore pressione e più ore di erogazione nelle zone individuate. La popolazione interessata sarà supportata in modo capillare. Comprendiamo i disagi e stiamo impiegando tutte le risorse possibili per fornire risposte concrete. Il nostro obiettivo è portare l’acqua a tutti, a qualunque costo».

Vediamo nel dettaglio le vie di Messina che rientrano nella Zona A e nella Zona B e che saranno interessate dalla distribuzione dell’acqua a giorni alterni.

Messina: acqua a giorni alterni

La distribuzione dell’acqua da oggi e a giorni alterni sarà rivolta alla Zona A, che comprende:

I viali Regina Margherita (dall’incrocio con Viale Boccetta all’incrocio con Via Palermo) e vie limitrofe; Regina Elena (da Via Palermo al Viale Annunziata) e vie limitrofe, Annunziata (fino alla Rotonda Piazza Temistocle Martines) e vie limitrofe;

Via Consolare Pompea (fino alla fontana storica di Paradiso) e vie limitrofe;

La Zona B vedrà dal 6 agosto l’erogazione dell’acqua a giorni alterni nelle seguenti vie:

Viale Principe Umberto (tra Via Tommaso Cannizzaro e Viale Boccetta) e vie limitrofe;

Via Noviziato Casazza (dal n. civico 99A all’incrocio con Viale Italia) e vie limitrofe;

Viale Italia (dal Bar Noviziato fino all’incrocio con Via Tommaso Cannizzaro) e vie limitrofe.

Poi ancora: Via Pietro Castelli (dall’Orto Botanico alla Chiesa delle Gravidelle) e vie limitrofe;

Via Tommaso Cannizzaro (tra Via Pietro Castelli e Via XXIV Maggio) e vie limitrofe;

Via XXIV Maggio (dall’incrocio con Via Tommaso Cannizzaro a Piazza Crisafulli) e vie limitrofe.

L’elenco completo delle vie e le mappe della Zona A e della Zona B sono disponibili qui.

Ulteriori informazioni

Durante i giorni di sospensione alternata dell’erogazione, queste aree saranno aiutate da riserve proprie dei serbatoi e dall’intervento di autobotti del COC. Il sostegno alla popolazione è garantito. Le aree di Messina che dovessero riscontrare disagi e necessitare di aiuto tramite l’approvvigionamento con autobotti potranno continuare a rivolgersi al Centro Operativo Comunale.

Inoltre, per migliorare ulteriormente la distribuzione e la pressione dell’acqua, AMAM Messina procederà a ridurre l’erogazione notturna a giorni alterni nelle seguenti zone attualmente servite h 24, ovvero:

San Paolo

Santa Lucia

Is. 119

Fondo Pugliatti

Via Palamara.

Anche la Via Santo e la via S. Contino

AMAM Messina ricorda che è attivo il Centro Operativo Comunale per garantire aiuto concreto alle fasce di popolazione maggiormente colpite dalla mancanza d’acqua.

I messinesi, potranno contattare il numero 090.2286 per segnalazioni o richieste di assistenza.

