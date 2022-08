Elezioni settembre 2022: gli orari di apertura degli uffici del Comune di Messina

Sono passati poco più di due mesi dalle ultime elezioni (amministrative) e adesso Messina si prepara a un nuovo election day: domenica 25 settembre 2022, infatti, si voterà per le elezioni politiche e regionali. Per svolgere tutte le operazioni necessarie alla presentazione delle candidature, come il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, quindi, gli uffici elettorali del Comune di Messina rimarranno aperti fino a venerdì 26 agosto.

Gli uffici comunali saranno aperti nei seguenti giorni e orari:

venerdì 19 agosto, dalle 08 alle 18;

sabato 20 agosto, dalle 08 alle 16;

domenica 21 e lunedì 22 agosto, dalle 08 alle 20;

da martedì 23 a venerdì 26 agosto, dalle 08 alle 18.

A questo link, invece, per il voto assistito e le sezioni di Messina senza barriere architettoniche.

