Elezioni amministrative 2022, indetti i comizi elettorali: quando e come si vota in Sicilia

È ufficiale: l’assessore alle Autonomie locali, Marco Zambuto, ha indetto i comizi elettorali per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022, che coinvolgeranno 120 comuni in Sicilia, tra cui anche Messina. La città dello Stretto, in particolare, voterà per sindaco, consiglio comunale e municipalità, ma anche per il Referendum Montemare. Vediamo, nel dettaglio, come si vota e gli orari.

È tempo di controllare la propria tessera elettorale, tra circa due mesi la Sicilia va alle urne per le elezioni amministrative. Appuntamento impegnativo per i cittadini di Messina che, oltre ad eleggere i propri rappresentanti, sono chiamati a decidere, con un referendum, se far nascere o meno un nuovo Comune dalla scissione di parte della VI Circoscrizione, che prenderebbe il nome di Montemare.

Elezioni amministrative 2022 a Messina: come e quando si vota

A Messina, come nel resto dei 120 comuni coinvolti da queste elezioni amministrative, si vota dalle 7.00 alle 23.00 del 12 giugno 2022. Sia al Consiglio Comunale che alla Circoscrizione sarà possibile esprimere una o due preferenze della stessa lista, ma di genere diverso: una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa: il cosiddetto “effetto trascinamento”. Prevista anche la possibilità del “voto disgiunto”, che rende libero l’elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. A Messina, ricordiamo, si vota con il sistema proporzionale e l’eventuale ballottaggio è previsto per il 26 giugno.

Per gli “addetti ai lavori”: le liste dei candidati a sindaco, al Consiglio comunale, a presidente di circoscrizione e al Consiglio circoscrizionale vanno quindi presentate da venerdì 13 a mercoledì 18 maggio (alle ore 12.00).

Saranno 1.710.451 le persone chiamate a votare in tutta la Sicilia.

