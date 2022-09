Elezioni 2022 a Messina, trasferite le sedi di alcune sezioni elettorali: ecco quali

Le elezioni politiche e regionali del 25 settembre 2022 si fanno più vicine e il Comune di Messina comunica lo spostamento di sede di alcune sezioni elettorali in giro per la città dello Stretto. Vediamo quali sono, per evitare viaggi a vuoto e disagi come quelli che si sono verificati alle scorse amministrative.

Il momento è quasi arrivato, tra gli ultimi incontri e comizi pre-elettorali, i candidati sembrano essere pronti. Ma gli elettori? Dopo le difficoltà delle elezioni amministrative, il Comune di Messina è corso ai ripari e lanciato la piattaforma web “Dove voto?” che informa i cittadini su qual è la sezione elettorale di riferimento. Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati comunicati alcuni spostamenti.

In particolare:

la sezione 212 è stata trasferita dalla scuola elementare Granatari alla scuola elementare Torre Faro;

è stata trasferita dalla scuola elementare Granatari alla scuola elementare Torre Faro; le sezioni 15 e 16 sono state trasferite dalla scuola elementare di Santo Stefano Briga alla scuola elementare di Santo Stefano Medio;

sono state trasferite dalla scuola elementare di Santo Stefano Briga alla scuola elementare di Santo Stefano Medio; la sezione 18 è stata trasferita dalla scuola elementare di Galati Sant’Anna ai locali della scuola elementare di Galati Marina.

Per ora gli spostamenti sono questi, si invita comunque a verificare la sede della propria sezione elettorale tramite la piattaforma “Dove voto”. Infine, si ricorda che, in vista delle elezioni politiche e regionali del 25 settembre è possibile richiedere il rilascio di tessera elettorale e carta di identità anche presso alcuni uffici circoscrizionali, consultabili a questo link.

