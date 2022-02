Elezione diretta del Presidente della Repubblica: sabato 5 la manifestazione a Messina

«Il Presidente della Repubblica lo elegga il Popolo sovrano!»: così gli esponenti messinesi di Fratelli d’Italia lanciano la manifestazione che si terrà sabato 5 febbraio a piazza Municipio per chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini.

In Italia si parla di presidenzialismo ormai da diversi anni, l’argomento è stato riportato agli onori della cronaca nelle settimane precedenti la rielezione di Sergio Mattarella come Capo dello Stato proprio da Fratelli d’Italia, ma anche da Matteo Renzi. Il dirigente nazionale di FdI, nonché ex consigliere comunale di Messina, l’avvocato Francesco Rizzo, si è fatto promotore di una nuova iniziativa: domani, sabato 5 febbraio, si svolgerà a piazza Municipio a partire dalle 10.30 la manifestazione in favore dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

«I cittadini – scrive in una nota l’esponente del partito guidato da Giorgia Meloni – devono poter scegliere direttamente il Capo dello Stato. Basta giochi di Palazzo, basta accordi nell’ombra finalizzati solo alla gestione del potere ed a rimanere attaccati alla poltrona. La battaglia per il Presidenzialismo – storicamente promossa dalla Destra ma oggi condivisa anche da altri schieramenti – è necessaria ed urgente dopo il teatro a cui abbiamo assisto nelle ultime settimane».

L’iniziativa, promossa dal Circolo “dello Stretto di Messina” di FDI e dal Circolo “Quo Usque Tandem…” di Gioventù Nazionale – Città Metropolitana di Messina consisterà in un sit-in con l’esposizione di cartelli e striscioni. Saranno presenti dirigenti e militanti di FDI oltre ai rappresentanti del Partito a livello Regionale, l’Onorevole Elvira Amata, e Nazionale, l’Onorevole Ella Bucalo.

