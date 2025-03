Educazione finanziaria. Il Progetto Fireducation nelle scuole messinesi

Il progetto nazionale di educazione finanziaria Fireducation del Gruppo Fire, entra nel calendario ufficiale della Global Money Week 2025. L’iniziativa annuale è promossa dall’OCSE per sensibilizzare i giovani sulla gestione responsabile del denaro.

L’edizione autunnale ha avuto un grande successo e si è svolta presso la sede del Gruppo. La campagna è pronta a proseguire nelle scuole messinesi, coinvolgendo oltre 200 studenti fra gli 8 e i 13 anni. Gli appuntamenti sono il 18 e 19 marzo all’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” e il 20 e 21 marzo all’Istituto Comprensivo “Cannizzaro-Galatti”.

Fireducation e “Il Gomitolo di Solevento”

Alcuni studenti dei due istituti parteciperanno a laboratori ludico-didattici con il supporto di insegnati ed esperti esterni. Avranno anche l’opportunità di divertirsi con il gioco da tavolo “Il Gomitolo di Solevento”, un’esperienza interattiva che permetterà loro di sperimentare in modo pratico e divertente la gestione delle finanze familiari. Tramite le vicende della famiglia Pìccioli, che ha difficoltà economiche, vengono introdotti in maniera semplice i concetti di credito e debito rendendoli accessibili ai più giovani.

Il progetto Fireducation: diffondere la cultura finanziaria

Il progetto è stato lanciato nel 2024 per promuovere una gestione consapevole dei soldi personali a favore della sostenibilità del Sistema Paese. Successivamente, il Progetto Fireducation è stato incluso nel ‘Novembre dell’Educazione Finanziaria 2024’. Si tratta di una iniziativa promossa dal Comitato Edufin che coordina a livello nazionale attività di educazione finanziaria. Inoltre, ha il supporto di istituzioni quali il Ministero dell’Istruzione, Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre, le scuole primarie e secondarie che desiderano aderire al progetto possono richiedere il kit didattico al seguente indirizzo: fireducation@fire.eu.

Antonio Bommarito, Head of Sales, Business Development & Sustainability del Gruppo Fire ha dichiarato: «l’educazione finanziaria può contribuire concretamente a una società più equa, mitigando alcune delle cause principali di disagio economico e povertà. Con Fireducation vogliamo fare la nostra parte nel processo collettivo di alfabetizzazione finanziaria dei giovani. Vogliamo far sì che acquisiscano, a scuola e in famiglia, le competenze necessarie per comprendere il valore del denaro e fare scelte sostenibili per il loro futuro. L’inclusione del progetto nella Global Money Week 2025 è un riconoscimento importante. Ci motiva a proseguire nel nostro impegno per diffondere la cultura finanziaria fin dalla scuola primaria».

